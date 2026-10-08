Phát động Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2026” lần thứ 7

ANTD.VN - Năm 2026, Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” do Báo Nhà báo và Công luận tổ chức chính thức bước vào mùa thứ 7, thu hút đông đảo đội ngũ phóng viên từ các cơ quan báo chí trong cả nước, bắt nhịp xu thế ảnh báo chí hiện đại.

Dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2026” tạo sân chơi khích lệ những cải tiến, sáng tạo về ảnh báo chí; góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng ảnh báo chí Việt Nam, góp phần khắc hoạ một cách sâu sắc về hành trình lặng thầm, kiên định của những người làm báo. Họ là những người đã chọn đứng ở tuyến đầu để làm tròn sứ mệnh thông tin.

Cuộc thi là nơi để các tác giả khơi gợi cảm hứng sáng tác, ghi nhận và lan tỏa hình ảnh chân thực về quá trình đổi mới của đất nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội: Con người, cộng đồng, không gian sống và bản sắc văn hóa dân tộc, thông qua góc nhìn sáng tạo, nhân văn của tác giả.

Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và TS. Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trao Giải Vàng cho các tác giả đạt giải tại Lễ trao giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025

I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: Báo Nhà báo và Công luận (Hội Nhà báo Việt Nam)

II. THỂ LỆ

1. Tên giải: GIẢI ẢNH “KHOẢNH KHẮC BÁO CHÍ 2026”

2. Tôn chỉ, mục đích, tiêu chí của giải:

2.1 Tôn vinh những tác phẩm ảnh báo chí ấn tượng, phản ánh chân thực, đa dạng, sinh động, sáng tạo về thực tế cuộc sống;

2.2 Phát hiện, tôn vinh những góc nhìn ấn tượng, sâu sắc; Những bức ảnh có sức mạnh khơi gợi cảm xúc, suy nghĩ; truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng, cho sự phát triển của xã hội được phản ánh trên báo chí trong một năm;

2.3 Tạo sân chơi cho các phóng viên ảnh, khích lệ những cải tiến, sáng tạo, về ảnh báo chí;

2.4 Góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng ảnh báo chí Việt Nam.

3. Đối tượng tham gia

Các nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trên toàn lãnh thổ Việt Nam (bao gồm cả các nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài, các cộng tác viên với các báo) đều có thể tham dự giải. (Thành viên Ban tổ chức và Hội đồng Giám khảo không tham dự Giải).

4. Các hạng mục chính: Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2026” gồm 3 hạng mục:

- Thời sự

- Đời sống xã hội

- Thể thao

Hội đồng giám khảo sẽ chọn lựa 50 tác phẩm nổi bật để từ đó chọn ra các giải thưởng lớn theo các hạng mục của giải “Khoảnh khắc Báo chí 2026”.

5. Quy định của Ban Tổ chức

Ảnh dự thi có thể là ảnh đơn, phóng sự ảnh hoặc nhóm ảnh (phóng sự và nhóm ảnh không quá 10 ảnh).

5.1 Chỉ nhận các tác phẩm dự thi bằng file ảnh số (jpg). Kích thước ảnh: chiều dài từ 2.000 – 3.000 pixels, độ phân giải ảnh là 300 dpi/inches (Ảnh có dung lượng từ 3Mb trở lên).

5.2 Ảnh dự thi là ảnh đen trắng hoặc màu, thuộc 3 hạng mục giải (Thời sự, Đời sống xã hội, Thể thao) phải được đăng báo trong thời gian từ 01/01/2026 đến 31/10/2026. Ảnh có thể chụp bằng máy ảnh hoặc điện thoại di động. Ảnh có thể từng đoạt giải các cuộc thi trong nước & quốc tế.

5.3 Tác giả hoặc nhóm tác giả có thể gửi 01 tác phẩm hoặc nhiều tác phẩm tham gia dự thi. Tác giả gửi file ảnh vào email của cuộc thi: khoanhkhacbaochi.nbcl@gmail.com

5.4 Ảnh dự thi cần ghi rõ hạng mục ảnh dự thi, tên bức ảnh, nội dung ngắn gọn của bức ảnh (thời gian, địa điểm, sự kiện trong bức ảnh), tác giả (điện thoại, địa chỉ liên lạc, nơi công tác).

5.5 Ảnh dự thi phải gửi kèm theo ảnh chụp bài viết của tác giả đã được đăng trên báo giấy hoặc link bài có ảnh đã đăng trên báo điện tử.

5.6 Không chấp nhận các tác phẩm dàn dựng, bố trí, chắp ghép hoặc có can thiệp xử lý kĩ thuật làm sai lệch hiện thực khách quan.

5.7 Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, trung thực nội dung thông tin của tác phẩm gửi đến dự thi.

5.8 Tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác phẩm cũng như nội dung thông tin của sự kiện được thể hiện qua tác phẩm của mình gửi đến dự thi.

5.9 Ban tổ chức có quyền từ chối, loại các tác phẩm nộp chậm, không chú thích ảnh cụ thể hoặc vi phạm quy định cuộc thi.

5.10 Ban tổ chức không chấp nhận tác phẩm được tạo hoặc xử lý bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

6. Quyền lợi của tác giả

6.1 Ban tổ chức được quyền giữ lại và sử dụng miễn phí các tác phẩm đoạt giải và để trưng bày tại triển lãm, sử dụng thông tin, hình ảnh tham gia cuộc thi cho mục đích truyền thông chương trình.

6.2 Các tác phẩm ảnh được tuyển chọn vào top 50 sẽ được in thành khổ lớn và trưng bày tại Triển lãm ảnh "Khoảnh khắc Báo chí 2026".

6.3 Các cá nhân đoạt giải sẽ được vinh danh trong Lễ Trao giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2026” và nhận giải thưởng bằng tiền mặt (phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật), Giấy chứng nhận được giải và Cúp (hoặc kỷ niệm chương) của Ban Tổ chức.

7. Hội đồng giám khảo

Hội đồng giám khảo Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2026” sẽ chấm theo điều lệ và quy chế của Ban Tổ chức.

Các thành viên Hội đồng giám khảo là những nhà báo uy tín, chuyên gia về lĩnh vực ảnh báo chí do Ban Tổ chức quyết định thành lập trước thời gian chấm giải.

8. Cơ cấu giải thưởng

- 01 Giải Đặc biệt Khoảnh khắc Báo chí 2026: 30.000.000 đồng tiền mặt

- 01 Giải Vàng cho mỗi hạng mục: 20.000.000 đồng tiền mặt

- 01 Giải Bạc cho mỗi hạng mục: 15.000.000 đồng tiền

- 01 Giải Đồng cho mỗi hạng mục: 10.000.000 đồng tiền mặt

- Top 10 Khoảnh khắc Báo chí 2026 trị giá mỗi giải 5.000.000 đồng tiền mặt.

- Top 50 giải Khoảnh khắc Báo chí 2026 (30 tác giả không đoạt các giải chính sẽ nhận được giải thưởng 2.000.000 đồng tiền mặt).

Tổng giá trị giải thưởng: 275.000.000 đồng tiền mặt.

9. Thời gian nhận ảnh: Ban tổ chức sẽ nhận các tác phẩm dự thi từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 10/11/2026 qua email: khoanhkhacbaochi.nbcl@gmail.com.

10. Thông tin liên hệ:

Ban Thư ký giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí”.

Địa chỉ: Tòa soạn Báo Nhà báo và Công luận, Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.3224.2364; 0913.526.293.

III. CÔNG BỐ VÀ TRAO GIẢI

1. Lễ trao giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2026” dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026. Được livestream trực tiếp trên kênh Fanpage, Yotube của báo Nhà báo và Công luận và một số kênh uy tín khác.

2. Kết quả giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2026” sẽ được đưa tin trên báo điện tử congluan.vn và ấn phẩm in Nhà báo và Công luận, được đăng tải trên fanpage của Báo Nhà báo và Công luận.