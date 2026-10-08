Phát động chương trình “Hà Nội Vươn Mình”, TikTok Shop hỗ trợ riêng cho nhà bán hàng Thủ đô

ANTD.VN - Gói hỗ trợ lên đến 200 triệu đồng đối với nhà bán hàng mới được TikTok Shop công bố tại lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa TikTok Shop, Sở Công Thương Hà Nội và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Việt Nam ký kết hợp tác

TikTok Shop vừa công bố hợp tác chiến lược với Sở Công Thương Hà Nội và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phát động chương trình “Hà Nội vươn mình”. Chương trình hướng đến triển khai mô hình "Xã, phường thương mại điện tử" trên địa bàn 126 xã, phường của Thủ đô.

Doanh nghiệp và tiểu thương Thủ đô gia nhập TikTok Shop trong quý IV/2026 có cơ hội nhận gói hỗ trợ lên đến 200 triệu đồng/đơn vị. Gói hỗ trợ bao gồm: chương trình miễn phí hoa hồng và phí giao dịch trong 60 ngày dành cho nhà bán hàng mới, đặc biệt là cộng đồng nhà bán hàng OCOP, nông sản và sản phẩm làng nghề truyền thống. Ngân sách cũng sẽ được phân bổ thành các gói tín dụng quảng cáo, voucher ưu đãi và các chiến dịch thúc đẩy tiêu thụ mùa mua sắm cuối năm dành riêng cho khu vực Hà Nội.

“Hà Nội Vươn Mình” được khởi xướng trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên năm 2026, trong đó, việc thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được coi là động lực quan trọng. Theo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 5/3/2026 về phát triển thương mại điện tử (TMĐT) giai đoạn 2026-2030, thành phố phấn đấu đến năm 2030 có 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh trên TMĐT.

Theo đó, “Hà Nội vươn mình” đặt mục tiêu đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu về phát triển thương mại điện tử và kinh tế số trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, hỗ trợ cho chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và xây dựng kênh TikTok “OCOP Hà Nội” là hai nội dung hợp tác trọng tâm giữa Sở Công Thương Hà Nội và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop.

Với hợp tác này, các bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và tiểu thương tại các xã, phường của Hà Nội về xây dựng nội dung và bán hàng trên TikTok Shop. Đồng thời, TikTok Shop cũng đồng hành cùng từng phường, xã của thành phố xác định các sản phẩm tiềm năng, nuôi dưỡng mạng lưới nhà sáng tạo địa phương, giúp đưa câu chuyện sản phẩm, nghề truyền thống và văn hóa bản địa đến với người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam, chia sẻ: “Lợi thế của Hà Nội không chỉ nằm ở thị trường tiêu dùng lớn, mà còn ở những sản phẩm, nghề truyền thống và tri thức bản địa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Thương mại điện tử khám phá mở ra cơ hội đưa những giá trị ấy đến với người tiêu dùng qua nội dung và cộng đồng, biến bản sắc thành giá trị kinh tế.

Với “Hà Nội vươn mình”, chúng tôi muốn phát triển nội lực thương mại điện tử từ hạt nhân phường, xã, giúp người dân làm chủ cách kể câu chuyện sản phẩm, kết nối với khách hàng và mở rộng kinh doanh. Gói hỗ trợ mùa cuối năm là bước tiếp sức để người bán bắt đầu, mục tiêu dài hạn là hình thành nội lực kinh doanh số tại địa phương”.

Trong khuôn khổ hợp tác ba bên, Sở Công Thương Hà Nội kết nối chính quyền địa phương và các chủ thể kinh doanh tham gia; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội hỗ trợ giới thiệu sản phẩm, lan tỏa câu chuyện người làm nghề, tổ chức không gian trưng bày và livestream quảng bá. Kết hợp với nền tảng và hỗ trợ kỹ thuật từ TikTok Shop, sự phối hợp này giúp gắn quảng bá với cơ hội tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng TMĐT trong hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.