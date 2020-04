Xử phạt nhiều trường hợp liên quan đến phòng chống dịch Covid-19

Cụ thể, từ ngày 1-4 đến 8-4, các đơn vị chức năng quận Thanh Xuân đã lập biên bản xử phạt 89 trường hợp người dân ra đường không đeo khẩu trang, thu tổng số tiền 17,8 triệu đồng. Cùng với đó, các tổ tuần tra của UBND các phường đã phát hiện và phạt 5 cá nhân ra đường không vì lý do cần thiết, với số tiền 1 triệu đồng. Có hai cơ sở kinh doanh bị phạt 15 triệu đồng vì không chấp hành việc đóng cửa tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

Công an quận Thanh Xuân nhắc nhở, tuyên truyền người dân tuân thủ cách ly toàn xã hội, không ra đường khi không có việc thực sự cần thiết

Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, các đơn vị nghiệp vụ và Công an 11 phường đã phối hợp với chính quyền cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân nghiêm chỉnh, tự giác chấp hành chủ trương của Nhà nước để chung tay chống dịch. Cùng với việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh, lực lượng cơ sở đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nhắc nhở người dân. Cho đến nay, 1.557 cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn toàn quận đã ký cam kết tạm dừng hoạt động.

Theo Trung tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân: "Cùng với việc phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm về phòng dịch, Công an quận đã thường xuyên nắm tình hình địa bàn, rà soát trên không gian mạng để lập hồ sơ xử phạt đối với các cá nhân đăng tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. Cho đến ngày 8-4, Công an quận Thanh Xuân đã xử phạt 4 trường hợp tung tin đồn thất thiệt, với số tiền 50,5 triệu đồng. Ngoài ra, Công an quận cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát khu vực thường xuyên bám địa bàn, tuyên truyền để người dân nắm và chia sẻ các thông tin chính thống, tránh đăng tải lan truyền các thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19".