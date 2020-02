Xử phạt một cơ sở sản xuất "chui" nước rửa tay khô

ANTD.VN - Một cơ sở sản xuất kinh doanh "chui" đang san chiết nước rửa tay khô để cung cấp ra thị trường, đã bị lực lượng Công an - Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, xử lý.

Ngày 8-2, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội QLTT số 26, Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội và Công an xã Tân Triều, huyện Thanh Trì tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất kinh doanh nước rửa tay tại tòa CT2, khu chung cư viện 103, xã Tân Triều.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang thực hiện san chiết nước rửa tay khô sang các lọ nhỏ. Chủ cơ sở không xuất trình được một số giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận tiêu chuẩn cho việc sản xuất nước rửa tay.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản đối với 2 lỗi "Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký theo quy định" và "Không có công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định trong sản xuất”; đồng thời áp mức xử phạt hành chính số tiền 8 triệu đồng, buộc đại diện cơ sở tiêu hủy 105 chai nước rửa tay khô các loại theo quy định.