Xử phạt hơn 500 trường hợp không đeo khẩu trang, tụ tập đông người

ANTD.VN -Ngày 13-4, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý hơn 500 trường hợp cá nhân, tổ chức không tuân thủ, chấp hành việc phòng chống dịch Covid-19...

Theo Chỉ huy Công an quận Đống Đa, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16 và Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị 05 về phòng, chống Covid-19, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường khẩn trương tăng cường phòng ngừa, chống dịch tại địa bàn, tham mưu cho chính quyền cơ sở có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm.

Các tổ công tác quận Đống Đa tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm phòng chống dịch Covid 19

Cụ thể, từ ngày 31-3 đến 13-4, các đơn vị chức năng quận Đống Đa đã lập biên bản xử phạt 497 trường hợp người dân ra đường không đeo khẩu trang, thu tổng số tiền 99,2 triệu đồng. Cùng với đó, các tổ tuần tra của UBND 21 phường đã phát hiện và phạt 11 trường hợp tụ tập đông người, ra đường không có lý do cần thiết với số tiền 1,2 triệu đồng. Xử phạt 1 cơ sở kinh doanh 5 triệu đồng vì không chấp hành việc tạm dừng hoạt động, để phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, các đơn vị nghiệp vụ và Công an 21 phường đã phối hợp với chính quyền cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân nghiêm chỉnh, tự giác chấp hành chủ trương của Nhà nước để chung tay chống dịch. Cùng với việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh, lực lượng cơ sở đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nhắc nhở người dân.

Từ nay đến hết ngày 15-4, quận Đống Đa sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.