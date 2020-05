Xử phạt hành chính người đàn ông trung niên đi xe máy thả 2 tay

ANTD.VN - Ngày 19-5, chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin đã ra quyết định xử phạt hành chính người đàn ông trung niên buông cả 2 tay điều khiển xe máy trên đường Đỗ Nhuận gây xôn xao trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 18-5, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài 41 giây ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay khi điều khiển xe trên đường Đỗ Nhuận thuộc địa phận phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đội CSGT-TT CAQ Bắc Từ Liêm đã phối hợp với CAP Xuân Đỉnh tiến hành rà soát và xác định người điều khiển xe mô tô xuất hiện trong clip nói trên là ông Đỗ Bá C trú tại đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Clip: Người đàn ông trung niên buông 2 tay điều khiển xe máy

Sự việc xảy ra vào 17h ngày 17-5, ông C điều khiển xe mô tô đi trên đường Đỗ Nhuận theo chiều từ khu đô thị Tây Hồ Tây đi Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực lối rẽ vào phố Lộc thì thực hiện hành vi buông cả hai tay nhưng vẫn điều khiển xe mô tô. CAQ Bắc Từ Liêm đã mời ông C lên làm việc.

Đội CSGT-TT CAQ Bắc Từ Liêm đã mời ông Đỗ Bá C lên làm việc

Tại cơ quan công an, ông C đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm. CAQ Bắc Từ Liêm đã tiến hành tạm giữ xe mô tô của ông C và hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo công an cơ sở, ông C là một người độc thân, cư trú trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, thường có thói quen mở nhạc lớn khi điều khiển xe máy. Trước đó, ông C có một chiếc xe tự chế cũng lắp loa và mở nhạc lớn đã bị lập biên bản tịch thu.