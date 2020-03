Xử phạt hai phụ nữ tung tin "vịt" Hà Nội vỡ trận vì Covid-19

ANTD.VN - Ngày 24-3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội triệu tập 2 phụ nữ để làm rõ việc đăng tải thông tin thất thiệt về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố Hà Nội trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện một số tài khoản facebook tung tin, bịa đặt về cuộc họp khẩn giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các sở, ngành.

Các tài khoản này đăng tải thông tin nêu lên bối cảnh Hà Nội sắp “vỡ trận” trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Để khẳng thông tin này, chủ tài khoản còn đưa ra việc vừa dự họp cùng lãnh đạo thành phố khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định 2 chủ tài khoản tung tin “vịt” là Đ.T (SN 1992) trú tại Cát Quế, Hoài Đức và L.T (SN 1990) trú tại Minh Khai, Hoài Đức đã tiến hành triệu tập 2 chủ tài khoản này để làm rõ sự việc.

Hai người phụ nữ đã bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc vì hành vi tung tin thất thiệt về phòng chống dịch Covid-19

Tại cơ quan Công an, 2 người phụ nữ này đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, do thiếu hiểu biết nên đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ những thông tin suy diễn, thất thiệt, ảnh hưởng đến đến công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố Hà Nội, cam kết không tái phạm và gỡ bỏ bài viết. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử lý 2 trường hợp trên theo quy định.

Tin đồn thất thiệt do các cá nhân đăng tải trên mạng xã hội

Tính từ ngày 1-2 đến ngày 25-3, các lực lượng chức năng của Công an thành phố đã xử lý 65 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch Covid-19. Trong hoàn cảnh cả hệ thống chính trị, người dân đang gồng mình chống dịch, những hành vi tung tin đồn thất thiệt về dịch Covid-19 như thế này thật đáng lên án. Cơ quan công an một lần nữa khuyến cáo người người dân cảnh giác, chọn lọc thông tin, không nên chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở; đồng thời, nên tiếp nhận thông tin thông qua các trang chính thống để tránh những hậu quả đáng tiếc do sự thiếu hiểu biết, bị các đối tượng xấu lợi dụng. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.