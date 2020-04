Xử phạt cơ sở Internet hoạt động trái quy định trong mùa dịch Covid – 19

Theo quyết định xử phạt, ông Lê Tuấn Anh đã có hành vi vi phạm hành chính gồm: Cơ sở thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 8h sáng đến 22h hàng ngày; để người sử dụng truy cập, xem phim có nội dung đồi trụy; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Với những hành vi vi phạm nói trên, UBND TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định xử phạt chủ cơ sở kinh doanh Internet Pôn Gaming số tiền 20 triệu đồng. Ngoài ra, vào ngày 2/3/2020, cơ sở kinh doanh Internet của ông Lê Tuấn Anh đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính vì không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Trước đó, vào khoảng 20h tối 8/4, Đội An ninh Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với đoàn liên ngành của UBND TP Buôn Ma Thuột tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Internet Pôn Gaming do Lê Tuấn Anh làm chủ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục thanh thiếu niên đang chơi game tại cơ sở này, khi thấy lực lượng tới kiểm tra hàng chục thanh thiếu niên chạy lên trên sân thượng của tòa nhà để trốn.

Cơ quan công an kiểm tra tại quán Internet hoạt động trái quy định trong mùa dịch Covid – 19

Tại thời điểm kiểm tra, có 33 thanh thiếu niên đến quán internet chơi thì gần như không có ai đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid – 19. Tại địa điểm kinh doanh trên, chủ cơ sở đã bố trí một tầng hầm để xe máy cho khách đến chơi, còn người chơi sẽ được bố trí máy tại tầng 2 và tầng 3 trong các phòng khép kín, khoảng cách gần nhau, không cách đủ 2m để phòng chống dịch Covid - 19 và có phục vụ ăn uống tại chỗ. Sau đó chủ cơ sở sẽ đóng cửa lại như không hoạt động để qua mắt cơ quan chức năng.