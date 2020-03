Xử phạt 12,5 triệu đồng người phụ nữ tung "tin vịt" về Covid-19 để câu "view" bán hàng online

H.T, sinh năm 1986, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội làm công việc chính là bán mỹ phẩm online. Thời gian qua, việc facebook xiết chặt quản lý người dùng mạng xã hội đăng tin bán hàng đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình kinh doanh của chị T. Do vậy, người này cũng tìm nhiều cách để câu “view”, câu “like” trên trang cá nhân của mình.

Ngày 7-3, sau khi Bộ y tế xác nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 17 xuất hiện tại Hà Nội, chị T đã đăng tải một bài viết trên facebook cá nhân. Trong đó, nội dung bài viết là sự biến đổi gene của virus corona và các phương pháp phòng, điều trị virus này. Bài viết nhanh chóng nhận được hơn 100 lượt chia sẻ.

Bài viết với nội dung chưa được kiểm chứng được đăng tải trên facebook của H.T về Covid-19

Qua công tác nắm tình hình, phát hiện tài khoản facebook đăng tải nội dung trên, đội An ninh – Công an quận Ba Đình phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an thành phố Hà Nội đã điều tra, xác minh, xác định H.T là chủ tài khoản facebook trên, cũng là người đăng nội dung sai lệch nên đã triệu tập đến cơ quan công an.

Tại đây, chị T thừa nhận, đã đăng nội dung chưa được kiểm chứng. Bản thân chị T cũng không biết thông tin trên đúng hay sai nhưng thấy mọi người đều lo lắng về dịch bệnh nên đăng tải, cũng là để kéo tương tác cho facebook.

Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt chị H.T số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cũng theo Trung tá Trần Tuấn Đức – Đội trưởng đội An ninh – Công an quận Ba Đình: “Việc đăng tải thông tin không được kiểm chứng, sai sự thật trên mạng xã hội như facebook, zalo về đại dịch Covid-19 cũng đã gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống bình thường của người dân và tác động xấu tới dư luận. Nó khiến người dân hoang mang, lo lắng trước những diễn biến của Covid-19, đồng thời gây ảnh hưởng tới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, ủng hộ các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương trong phòng, chống đại dịch Covid-19”.

Trung tá Trần Tuấn Đức cũng khuyến cáo người dân tìm hiểu luật An ninh mạng, có suy nghĩ, hành động đúng đắn trước khi đưa ra những thông tin trên mạng xã hội, để cùng với các cơ quan chức năng giảm thiểu thiệt hại do Covid-19 gây ra.