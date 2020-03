Xử phạt 12,5 triệu đồng người phụ nữ bán hàng online tung tin thất thiệt về dịch Covid-19

ANTD.VN - Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng một phụ nữ bán hàng online về hành vi “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàng Mai phát hiện một tài khoản facebook đăng tin thất thiệt về nữ bệnh nhân thứ 17 đã tham dự sự kiện khai trương bán hàng của hãng Uniqlo tại Vincom Phạm Ngọc Thạch và đến một quán bar ở phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, trước khi đưa vào cơ sở y tế để cách ly bắt buộc do dương tính với Covid-19.



Lực lượng Công an làm rõ chủ tài khoản facebook đăng thông tin trên là L.T.N (SN 1989; trú tại quận Hoàng Mai). Tại cơ quan Công an, L.T.N đã thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đăng tải thông tin không chính xác trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Nhiều trường hợp tung tin giả về dịch bệnh Covid-19 lên mạng xã hội đã bị Cơ quan Công an xử phạt

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai triệu tập T.D.L (SN 1994; trú tại Hoàng Mai) để làm rõ việc đăng tải bài viết “Cẩm nang chữa Covid-19 và chủng mới” với các thông tin sai sự thật trên facebook. L cho biết đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, nên chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết sẽ không đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật. Căn cứ tài liệu xác minh, Công an quận Hoàng Mai đã lập hồ sơ xử lý T.D.L theo quy định của pháp luật.

Thống kê của CATP Hà Nội, từ ngày 1-2 đến 17-3, các phòng nghiệp vụ, Công an quận huyện thị xã thuộc Công an thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý 53 trường hợp tung tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19.