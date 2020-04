Xử phạt 12,5 triệu đồng đối tượng đăng tin thất thiệt lên facebook

ANTD.VN - Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết vừa xử lý đối tượng Hà Văn Trường (SN 1990), trú tại số 5/4 ngõ 124/22/91, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội faceboook.

Hà Văn Trường là chủ tài khoản "Trường Bòm" đã đăng tải ảnh và thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 có nội dung: "Về ngõ tự nhiên thấy xe cấp cứu đi qua dân ra hóng hóa ra Covid-19 đã đến ngõ 310 Nghi Tàm ... nghe đồn 1 bác tây đến nhà 2 vợ chồng này chơi và giờ 2 vợ chồng đã được đưa đi cách li... toang rồi, nếu anh em qua em đặt hàng thì đi ngõ 124 Âu Cơ nhé kaka".

Đối tượng Trường

Trước thông tin trên, Công an quận (CAQ) Tây Hồ đã phối hợp Công an phường (CAP) Tứ Liên điều tra, xác minh và mời Hà Văn Trường, là người tung tin sai sự thật lên mạng xã hội đến cơ quan Công an làm việc.

Trường đã khai nhận hành vi vi phạm của mình và căn cứ vào Nghị định 174/2013/NĐ-CP (ngày 13/11/2013) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, cơ quan Công an đã lập biên bản xử phạt Hà Văn Trường về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân với mức phạt 12,5 triệu đồng.