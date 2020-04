Xử phạt 1 trường hợp tung tin sai có người tử vong do Covid-19

ANTD.VN -Chiều 8-4-2020, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã ra quyết định xử phạt hành chính với 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid -19 làm hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Người bị xử phạt là T.V.T (SN 1997), trú ở xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, là quản trị viên của Fanpage 47 Young. Vào lúc 14h ngày 28-3, T có đọc được bài viết trên Fanpage “Yêu Cảnh sát giao thông” với nội dung “Vậy là chúng ta đã có ca đầu tiên tử vong”.

Do nhầm tưởng Fanpage trên là trang chính thống của lực lượng Công an nên sau đó anh T đã đăng tải nội dung trên lên fanpage 47 Young của mình. Tuy nhiên khi phát hiện nội dung bài viết là không đúng sự thật và trang “Yêu cảnh sát giao thông” không phải là trang fanpage của lực lượng Công an, anh T đã gỡ bỏ bài viết và đăng thông tin đính chính ngay sau đó.

Cơ quan Công an làm việc với T.V.T

Quá trình làm việc, anh T nhận thức được hành vi sai phạm của mình và đã nhanh chóng xóa bỏ thông tin khi biết đó là nội dung không chính xác, đồng thời có thái độ hợp tác với cơ quan Công an, nên Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với hành vi trên.