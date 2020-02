Xử nghiêm, phạt nặng hành vi lùi xe, đi ngược chiều trên cao tốc

Đi ngược chiều, lùi xe và thậm chí là vô tư đùa nghịch, ăn uống trên đường cao tốc. Những hành vi này đã bị CSGT trên toàn quốc xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, thay vì lấy đó để nâng cao nhận thức, phòng ngừa tai nạn thì hiện vẫn có không ít lái xe coi thường tai nạn, đùa giỡn với “tử thần” trên cao tốc.

Dừng xe chụp ảnh “tự sướng” trên cao tốc

Vụ việc vi phạm gần đây nhất được các đơn vị trực thuộc Cục CSGT xử lý là lái xe Lê Văn H, ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, đi lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Sáng ngày 1-2, lái xe Lê Văn H điều khiển xe ô tô đầu kéo, biển số 15C - 111.21 kéo theo sơ mi rơ moóc, biển số 15R - 078.50 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Khi đang di chuyển, không hiểu lý do gì, lái xe bỗng nhiên cho xe đi lùi ngược lại nhiều km trên đường...

Hành vi của lái xe đã khiến những phương tiện tham gia giao thông trên tuyến vào thời điểm trên không khỏi bức xúc, lo lắng. Hệ thống camera của đơn vị quản lý đường cao tốc ghi lại được và thông báo cho Đội 2, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, Cục CSGT. Ngay sau đó, chỉ trong vài giờ đồng hồ, CSGT đã xác minh được lái xe và mời lên lập biên bản xử phạt.

Nhiều lái xe chở khách đi ngược chiều trên cao tốc mang cả tính mạng của hàng chục người ra làm trò đùa

Tại cơ quan Công an, lái xe Lê Văn H tường trình với CSGT, lái xe này thừa nhận vi phạm của mình và đưa ra lý do là thiếu quan sát nên đi qua nút giao cắt, đành phải lùi lại. Lái xe H biết hành vi lùi xe trên cao tốc của mình là sai, nhưng vẫn thực hiện do phải trả hàng gấp. Ngoài số tiền 17 triệu đồng, lái xe này còn bị CSGT lập biên bản tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe.

“Kinh hoàng” hơn là trường hợp nữ lái xe 25 tuổi, điều khiển ô tô dừng giữa làn đường trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để chụp ảnh. Trước đó, chiều ngày 27-1 (mùng 3 tết Canh Tý vừa qua), tại Km 3 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, một phụ nữ lái ôtô dừng xe ở làn đường sát dải phân cách giữa, bước ra giữa đường để chụp ảnh cho một nam thanh niên.

Nữ lái xe thản nhiên dừng xe trong làn xe chạy hơn 100km/h để chụp ảnh "tự sướng"

Hình ảnh người phụ nữ dừng xe rồi thản nhiên đứng ra giữa đường cao tốc chụp ảnh, gây nguy hiểm cho các xe chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khiến dư luận bức xúc. Hình ảnh này đã được camera trên tuyến ghi lại. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị quản lý khai thác cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã phối hợp với Đội 2 tiếp nhận, xử lý vụ việc.

Chỉ huy Đội 2 cho hay, CSGT xác định người phụ nữ lái ôtô vi phạm là Bùi Thị L., 25 tuổi, trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Với hành vi vi phạm trên, khung hình phạt sẽ từ 6 - 8 triệu đồng, ngoài ra còn tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng, theo Nghị định số 100/2019 NĐ-CP của Chính phủ.

Phạt nặng như vi phạm nồng độ cồn

Điểm danh một số vụ việc trên để thấy rằng, những hành vi vi phạm này vẫn còn diễn ra rất phổ biến, ngày càng phức tạp. Đáng nói, hầu hết các hành vi trên đều diễn ra ở các tuyến đường cao tốc, khi vận tốc của những phương tiện trên đường rất cao. Ngay như ở vụ việc nữ lái xe dừng xe, chụp ảnh trên đường cao tốc, khi đang ở làn đường dành cho xe chạy tốc độ 120km/h. Với vận tốc trên, Chỉ cần một va chạm nhỏ giữa các phương tiện hay lái xe, sẽ dẫn tới những hậu quả vô cùng thảm khốc.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Nguyễn Ngọc Hoàn, Phó Đội trưởng Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 2) cho biết, ngoài 2 trường hợp trên, trong dịp Tết vừa qua, đơn vị đã xử phạt lái xe Nguyễn Trọng T, sinh năm 1991, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh điều khiển xe ô tô BKS 99A-082XX đi ngược chiều.

Đã có nhiều vụ TNGT thảm khốc mà nguyên nhân xuất phát từ việc đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc

Cụ thể, lái xe này đã đi từ cầu Thanh Trì rẽ vào đường dẫn lên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khi đến Km 6, phát hiện đi nhầm đường đã bất chấp nguy hiểm quay đầu xe đi ngược chiều trên cao tốc. Qua kiểm tra, CSGT còn làm rõ lái xe trên không có giấy phép lái xe (GPLX).

Theo Nghị định số 100/2019 NĐ-CP, lái xe có thể bị phạt tiền lên tới 24 triệu đồng (mức phạt từ 16 - 18 triệu đồng với hành vi đi ngược chiều trên cao tốc và 4-6 triệu đồng đối với hành vi không có GPLX). “Không thể tưởng tượng nổi hậu quả mà lái xe này sẽ gây ra, nếu như không bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời” - đại diện Cục CSGT bày tỏ bức xúc.

Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra khám nghiệm TNGT, Phòng CSGT, CATP Hà Nội đánh giá: Nghị định 100/CP của Chính phủ đang được lực lượng CSGT Thủ đô triển khai rất hiệu quả về xử phạt nồng độ cồn. Đánh giá mức độ nguy hiểm thì lái xe đi lùi, ngược chiều, dừng, đỗ bừa bãi trên đường cao tốc cũng không thua kém gì so với một lái xe say rượu.

Đáng nói, trong trường hợp này họ lại tỉnh táo, hoàn toàn nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành vi trên, nhưng các lái xe vẫn cố tình vi phạm. Điều đó chỉ có thể giải thích rằng đây là hành vi cố ý, trong trường hợp xảy ra tai nạn, chết người phải được xem xét là hành vi cố ý giết người. “Mức xử phạt của hành vi trên trong Nghị định 100/CP đã được nâng lên, tuy nhiên so với nồng độ cồn thì vẫn còn khá thấp. Phải tăng nặng hơn nữa mới đủ sức răn đe” - Trung tá Vũ Văn Hoài kiến nghị.

Đồng tình với quan điểm trên, Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Đội phó Đội CSGT số 14, Phòng CSGT - CATP Hà Nội cho biết, trước đây CSGT vẫn tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, song nhiều người dân vẫn cứ uống bia, rượu và điều khiển phương tiện. Hiện nay, khi Nghị định 100/CP có hiệu lực, cộng với việc xử lý của CSGT tăng cường hơn, thì số lượng lái xe vi phạm, hay nói đúng hơn là cách nhìn nhận của người dân nói chung về việc uống bia, rượu, lái xe bước đầu đã thay đổi rõ rệt.

Rõ ràng, mức phạt có ý nghĩa khá quan trọng, nó không chỉ giúp cho người dân thấy được mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, mà xét về góc độ kinh tế, họ còn cảm thấy phải rất “xót” tiền nếu như bị xử phạt và từ bỏ ý định vi phạm đó.