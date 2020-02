Xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

ANTD.VN - Ngày 19-2, Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phát hiện và triệu tập Đỗ Văn D. (SN 2000, trú tại xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên) để điều tra, làm rõ và xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra.

Các đối tượng tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 bị triệu tập lên làm việc với cơ quan Công an

Trước đó, vào hồi 20h30 ngày 15-2-2020, Đỗ Văn D. đã đăng tải lên facebook cá nhân của mình với nội dung: “Liên Vị, Tiền Phong có người bị nhiễm rồi, hiện một số người bị cách ly vì ăn cơm cùng với trường hợp đó (người từ Trung Quốc về)”.

Nội dung này sau đó đã nhận được khá nhiều lượt bình luận, chia sẻ gây hoang mang trong dư luận, nhất là trên địa bàn xã Liên Hòa, Liên Vị, Tiền Phong và thị xã Quảng Yên.

Vào cuộc xác minh, Công an thị xã Quảng Yên xác định, đây là thông tin thất thiệt, hoàn toàn bịa đặt do cá nhân Đỗ Văn D. nhận được tin nhắn của Đỗ Khánh L. (SN 2002, trú tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), sau đó Đỗ Văn D. tự đưa lên.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Văn D. thừa nhận, đó là thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, do thiếu hiểu biết nên mới đăng tải trên facebook cá nhân. Sau khi làm việc với cơ quan Công an, Đỗ Văn D đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm các quy định của pháp luật, hành vi của bản thân D xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về pháp luật, về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Công an thị xã Quảng Yên đã củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Đây là trường hợp thứ 2 bị Công an thị xã Quảng Yên xử lý vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19.

Theo đó, Đỗ Văn D bị xử lý về hành vi cung cấp nội dung tin sai sự thật được quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP, ngày 13/11/2013 của Chính phủ, mức xử phạt 10 triệu đồng.

Trước đó, ngày 9/2, Công an thị xã Quảng Yên đã xử lý vi phạm hành chính 1 trường hợp trên địa bàn sử dụng Facebook cá nhân cung cấp thông tin sai sự thật liên quan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra.

Thời gian qua, bằng nhiều hình thức, Công an thị xã Quảng Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo công dân trên toàn địa bàn không nên đăng tải những thông tin không chính xác, bịa đặt gây hoang mang dư luận, nhất là về dịch Covid-19, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch cũng như tình hình an ninh trật tự hiện nay. Tất cả các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.