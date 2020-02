Xử lý nghiêm hành vi tung tin sai sự thật lên mạng xã hội

Một đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật vào trang cá lên mạng xã hội (facebook), bị Cơ quan An ninh điều tra triệu tập xử lý

Hành động đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội chủ yếu nhằm thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tuy nhiên, không ít trường hợp nhằm mục đích trục lợi và gây hoang mang cho dư luận. Hành vi vi phạm của các đối tượng đều bị cơ quan chức năng nhanh chóng vạch trần, xử lý nghiêm.

Chiêu trò gây sự chú ý

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay, CATP Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý gần 20 trường hợp cá nhân có hành vi đăng tin, bài sai sự thật về dịch bệnh Covid-19, phạt hành chính hơn 101 triệu đồng...

Tính từ ngày 31-1-2020 đến 20-2-2020, Công an các đơn vị thuộc CATP Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý 18 cá nhân đăng tin sai sự thật về dịch bệnh lên trang facebook cá nhân và Youtube.

Ngoài việc yêu cầu các cá nhân gỡ các bài viết sai sự thật, viết cam kết không tái phạm, một số trường hợp đã bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Điển hình, ngày 17-2, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội triệu tập K.H.G (SN 1995; trú tại phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) lên trụ sở để lập biên bản xử phạt 12,5 triệu đồng, về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 lên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Sơn Tây phát hiện tài khoản facebook K.H.G đăng tải trên trang mạng xã hội với nội dung: “Biến này sock mn tự bảo vệ mình! 315 người đã trốn khỏi vùng dịch VP… Quả này loạn rồi ae ạ... Vũ Hán thứ 2”.

Khẩn trương xác minh, Công an thị xã Sơn Tây đã làm rõ nội dung trên là hoàn toàn sai sự thật và triệu tập chủ tài khoản là chị G đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, chị G đã thừa nhận việc đăng tin bịa đặt, bày tỏ sự ăn năn về hành vi vi phạm của mình.

Công an thị xã Sơn Tây đã lập hồ sơ xử phạt 12,5 triệu đồng đối với chị G về hành vi đăng tải nội dung thông tin sai sự thật trên mạng, theo quy định tại Khoản 3, Điều 64 - Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Cùng ngày, CAH Ba Vì đã xử lý L.T.G (SN 1984; trú tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Trước đó, L.T.G đã đăng tải lên facebook cá nhân của mình với nội dung: “Corona đang lây chéo thật sự Vĩnh Phúc khoanh vùng nhưng không kiểm soát hết được cách chỗ mình 5km đã có bệnh nhân bị nhiễm Covid-19".

Nội dung này sau đó đã nhận được khá nhiều lượt bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội và gây hoang mang trong dư luận, nhất là trên địa bàn xã Tản Lĩnh và huyện Ba Vì.

Qua điều tra, CAH Ba Vì xác định đây là thông tin không chính xác, do cá nhân L.T.G tự đưa lên mạng xã hội. Cơ quan Công an cũng yêu cầu người vi phạm gỡ bỏ bài viết và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Một đối tượng ở huyện Ba Vì , Hà Nội đăng thông tin sai sự thật về thuốc chữa dịch bệnh Covid-19, nhằm câu like, gây hoang mang dư luận buộc phải gỡ bỏ nội dung này, đồng thời bị xử phạt hành chính số tiền hơn chục triệu đồng

Mạng "ảo", tội thật!

Việc đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 là hành vi đáng lên án, thể hiện sự thiếu ý thức trách nhiệm, ý thức công dân. Trong khi cả nước, các cơ quan chức năng đang gồng mình chống dịch, thì chủ nhân của các trang Facebook, Zalo lại chia sẻ những thông tin vô trách nhiệm để hưởng lợi cho bản thân mình. Chính những thông tin thất thiệt mang động cơ cá nhân đó đã gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác, chọn lọc thông tin; không nên chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở; đồng thời, nên tiếp nhận thông tin thông qua các trang chính thống, có uy tín để tránh những hậu quả đáng tiếc do sự thiếu hiểu biết của bản thân và bị các đối tượng xấu lợi dụng. Trong trường hợp phát hiện có người tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, người dân cần thông báo ngay với cơ quan Công an nơi xảy ra vụ việc, để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đại tá Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) nhận định: “Rất đáng trách là các đối tượng nắm thông tin từ nguồn thiếu chính xác, nhưng đã đưa lên trang cá nhân, mạng xã hội, mục đích nhằm thu hút nhiều người xem, nhiều người theo dõi, nhằm mục đích cá nhân của mình. Những trường hợp này, khi cơ quan chức năng xác định, xác minh và làm rõ động cơ, ý đồ, sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật sư Vũ Quang Vượng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quang Vượng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, thời gian qua, một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tung tin đồn thất thiệt, có thể xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây bất an trong dư luận.

“Điều đáng nói, qua những vụ việc cho thấy không chỉ có những thanh niên mới lớn, sự hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên đăng tải thông tin sai sự thật nhằm câu like hay muốn “nổi tiếng”, mà ngay cả những người có học thức cũng có những hành vi vi phạm tương tự. Bởi đối tượng đăng tải muốn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng đối với trang facebook cá nhân của mình, đăng tin thất thiệt để bán được hàng nhưng đã tạo ra sự bất an trong dư luận xã hội”, Luật sư Vũ Quang Vượng chia sẻ và lưu ý: “Tại Điều 8, Luật An ninh mạng nghiêm cấm hành vi đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân. Người có hành vi này gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội, sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Khoản 1, Điều 288 Bộ luật Hình sự về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet" với mức phạt tù lên đến 3 năm. Quá trình điều tra xác minh, nếu cơ quan chức năng có căn cứ xác định người tung tin thất thiệt nhằm gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân, thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự người đó về hành vi "Vu khống", quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự với mức phạt tù cao nhất 7 năm. Chính vì vậy, nhiều khi các đối tượng không lường hết hậu quả, tung tin sai sự thật để phục vụ mục đích cá nhân.