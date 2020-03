Xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng dịch Covid-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

14:36 30/03/2020 0 Linh Nhi

ANTD.VN - Ngày 30-3, Công an TP Hà Nội cho biết các đơn vị Công an quận, huyện trực thuộc đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố bị can có hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để trục lợi, nhằm chiếm đoạt tài sản.