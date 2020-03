Xử lý nghiêm cá nhân đăng sai sự thật về dịch Covid 19 trên mạng xã hội

ANTD.VN - Chỉ huy Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an chiều nay, 27-3 cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an Hà Nội củng cố tài liệu để xử lý nghiêm hành vi vi phạm của 1 cá nhân có tài khoản "Đ.N.Q" và những người có liên quan có hành vi đăng tải tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội.