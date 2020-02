Xử lý 36 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến dịch Covid-19

Theo Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc, cá nhân có hoạt động tăng giá, “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch Covid - 19, Ban chỉ huy Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đơn vị đội nghiệp vụ và Công an 21 phường trên địa bàn quận tăng cường phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường áp dụng các biện pháp, rà soát địa bàn nhằm phát hiện, xử lý các cơ sở có hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, trục lợi. Cùng với đó, Công an quận phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an thành phố xử lý nghiêm các đối tượng tung tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận nhân dân về dịch Covid - 19”.

Xử lý nghiêm các vi phạm

Lực lượng chức năng Công an quận Đống Đa xử lý vụ kinh doanh khẩu trang nhập lậu

Tính đến ngày 18-2, các đơn vị thuộc Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Quản lý thị trường thành phố kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với 36 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, hiệu thuốc và cá nhân bán hàng có hành vi bán giá cao, “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế, “găm hàng, đầu cơ”, không niêm yết giá bán, vận chuyển hàng lậu đối với mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính tổng số hơn 63,5 triệu đồng đối với các trường hợp vi phạm. Ngoài ra, một số vụ việc đang được mở rộng điều tra, tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh công tác xử lý các cơ sở kinh doanh, người vận chuyển hàng hóa vi phạm, Công an quận Đống Đa đã triệu tập một số trường hợp tung tin sai sự thật lên mạng xã hội nhằm mục đích “câu like”. Trong ngày 12-2, Công an quận Đống Đa đã xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với chị V.L.V (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Cụ thể, chị A là quản trị viên một trang facebook bán hàng online, đã đăng tải thông tin về việc đã có thuốc kháng virus Corona và nhận đặt hàng với số lượng lớn nhằm bán hàng trục lợi. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ đăng tải, bài viết này đã thu hút được hàng trăm lượt “like”, bình luận và chia sẻ.

Đội An ninh - Công an quận Đống Đa triệu tập cá nhân tung tin sai sự thật về dịch Covid 19 lên mạng xã hội để xử lý vi phạm

Ngay khi nắm được thông tin sự việc, Đội An ninh - Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Đội 4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội xác định và làm việc với cá nhân đưa tin.

Ngoài ra, trong ngày 13-2, Đội Cảnh sát kinh tế và Đội An ninh - Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT Hà Nội đồng loạt kiểm tra, phát hiện 4 vụ kinh doanh và vận chuyển mặt hàng khẩu trang có dấu hiệu nhập lậu và bán hàng tăng giá.

Cụ thể, qua kiểm tra tại cơ sở kinh doanh ở ngõ 80, phố Trần Qúy Cáp, quận Đống Đa và chiếc xe máy biển kiểm soát 29D1-33138 do ông Nguyễn Văn Tiến (trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) dừng đỗ ở ngõ 360 - phố Xã Đàn, lực lượng chức năng đã tạm giữ 400 chiếc khẩu trang VFLEX và 700 chiếc loại 3M do nước ngoài sản xuất không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Cùng ngày, lực lượng chức năng quận Đống Đa cũng tạm giữ hơn 77.000 chiếc khẩu trang do các cơ sở trong nước sản xuất, tuy nhiên chủ hàng đã thừa nhận hành vi “đầu cơ, găm hàng” và lợi dụng dịch bệnh định giá bất hợp lý, bán hàng chênh giá nhiều lần mức bình thường.

Trước đó, sáng 11-2, Đội An ninh - Công an quận Đống Đa cũng phối hợp với Đội QLTT số 1, Cục QLTT Hà Nội và Đội 4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ lô hàng khoảng 143.000 chiếc khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại hồ Văn Chương, quận Đống Đa.

Lô khẩu trang 143.000 chiếc được làm bằng nguyên liệu là giấy vệ sinh bị tạm giữ

Qua kiểm nghiệm, cơ quan chức năng xác định, toàn bộ lô hàng này là hàng giả, không đạt yêu cầu về chất liệu theo TCVN 8389-1:2010. Trung tâm kiểm nghiệm khẳng định, đây chỉ là khẩu trang y tế thông thường, không có lớp kháng khuẩn, là khẩu trang 4 lớp, nhưng lớp vải sử dụng bên trong là giấy vệ sinh, loại vải không dệt, không hút nước, lớp mặt ngoài màu xanh, mặt trong màu trắng; lớp vi lọc thấu khí không thấm nước.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ máy móc, thiết bị, hàng hóa của Công ty TNHH Việt Hàn có trụ sở tại thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội vì có dấu hiệu sản xuất khẩu trang bằng giấy vệ sinh.

Lồng ghép xử lý với tuyên truyền

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa: “Cùng với việc kiên quyết xử lý các vi phạm, Công an quận quán triệt toàn bộ CBCS trong đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng về dịch Covid-19 trên từng địa bàn. Theo đó, lực lượng CSKV của 21 phường đã tổ chức rà soát, nắm và báo cáo hàng ngày về các cơ sở kinh doanh hàng hóa liên quan đến thiết bị y tế. Cùng với đó, lực lượng này phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức tuyên truyền vận động các chủ kinh doanh bán khẩu trang, nước rửa tay đúng giá, không “găm hàng” chờ tăng giá trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Các lực lượng An ninh, Cảnh sát kinh tế và Quản lý thị trường đã tuyên truyền đến các chủ hiệu thuốc bán đúng giá niêm yết. Đối với những cơ sở kinh doanh có hành vi “găm hàng”, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý".

Cũng theo chỉ huy Công an quận Đống Đa, trong những ngày tới, Công an quận tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tuyên truyền, đôn đốc, giám sát và yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid 19, bán đúng giá khẩu trang, nước rửa tay phục vụ người dân phòng chống dịch.

"Chỉ huy Công an quận giao cho các đơn vị nghiệp vụ tổ chức trinh sát, tập trung phát hiện những hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để trục lợi trên không gian mạng, cũng như tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất thiết bị y tế chủ yếu là các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, nếu có hành vi làm giả, cố tình tăng giá, buôn bán hàng nhập lậu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật"- Trung tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh.