Xử lý 18 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch Covid-19

ANTD.VN - Công an Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý 18 trường hợp cá nhân có hành vi đăng tin, bài sai sự thật về dịch bệnh do virus Covid 19 gây ra, phạt hành chính hơn 101 triệu đồng...

Trước tình hình dịch bệnh do virus Covid 19 gây ra diễn biến phức tạp, nhiều cá nhân đã lợi dụng đăng thông tin sai sự thật nhằm trục lợi. Nắm được tình hình đó, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, tung tin thất thiệt về dịch, gây hoang mang dư luận nhân dân.

Các thông tin sai sự thật được đăng tải lên mạng xã hội

Bước đầu, từ ngày 31-1 đến 20-2, Công an các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý 18 cá nhân đăng tin sai sự thật về dịch bệnh lên trang facebook cá nhân và Youtube. Ngoài việc yêu cầu các cá nhân gỡ các bài viết sai sự thật, viết cam kết không tái phạm, một số trường hợp đã bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng internet có mức xử phạt 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức, 10 - 15 triệu đối với cá nhân.

Công an quận Cầu Giấy triệu tập cá nhân đăng thông tin sai sự thật

Việc đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid 19 là hành vi đáng lên án, thiếu ý thức trách nhiệm, ý thức công dân. Trong khi cả nước, các cơ quan chức năng đang gồng mình chống dịch, thì chủ nhân của các trang Facebook, Zalo lại chia sẻ những thông tin vô trách nhiệm để hưởng lợi cho bản thân mình. Chính những thông tin thất thiệt mang động cơ cá nhân đó đã gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác, chọn lọc thông tin; không nên chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở; đồng thời, nên tiếp nhận thông tin thông qua các trang chính thống, có uy tín để tránh những hậu quả đáng tiếc do sự thiếu hiểu biết, bị các đối tượng xấu lợi dụng. Trong trường hợp phát hiện có người tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, người dân cần thông báo ngay với cơ quan Công an nơi xảy ra vụ việc để có biện pháp xử lý kịp thời.