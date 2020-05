Xử điểm vụ đối tượng mang hung khí định ‘thông chốt’ chống dịch Covid-19

Ngày 9-5, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thường Tín thông tin với PV ANTĐ, CQĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Lê Quang Vấn (SN 1983, trú ở xã Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội), về hành vi Chống người thi hành công vụ. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn, đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm đưa đối tượng ra xét xử điểm để tạo sự răn đe, phòng ngừa chung.

Số hung khí các đối tượng mang theo khi vượt qua chốt Covid-19

Trước đó, khoảng gần 19h ngày 18-4, quá trình ứng trực tại chốt cách ly Covid-19 số 2 thôn Đông Cứu, chỉ huy Công an xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín cùng cán bộ chức năng phát hiện 2 nam thanh niên đi xe Wave không đeo biển số, không đeo khẩu trang và không đội mũ bảo hiểm đang cố tình vượt chốt, trốn tránh sự kiểm soát.

Sau khi “thoát” qua được chốt đầu tiên, hai người này đã bị lực lượng chức năng truy đuổi, khống chế, thu giữ 4 con dao loại chọc tiết lợn có hàn tuýp sắt dài khoảng 1,2m.

Danh tính các đối tượng được xác định là Lê Quang Vấn (điều khiển xe) và Lê Văn Bái (SN 1998, trú tại xã Hoàng Long, Phú Xuyên). Qua đấu tranh, Vấn và Bái tường trình mang số hung khí trên sang địa bàn huyện Thường Tín để… tìm chỗ mài, và khi trở về nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT Công an huyện Thường Tín đã khởi tố bị can đối với Lê Quang Vấn; tiếp tục xác minh, xử lý hành vi của Lê Văn Bái.