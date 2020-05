Xét xử phúc thẩm vụ chống người thi hành công vụ tại trường Pascal

Trước đó, ngày 25/12/2019, Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt 2 bị cáo đều là nhân viên Công ty TDS Việt Nam là bị cáo Đỗ Văn Hà (65 tuổi) lĩnh án 6 tháng tù treo, bị cáo Nguyễn Thị Hồng (56 tuổi) 9 tháng tù treo về cùng tội “Chống người thi hành công vụ”.

Phiên xét xử phúc thẩm ngày 9-5

Theo bản án sơ thẩm, giữa bà Trần Kim Phương (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TDS Việt Nam) và bà Lê Thị Bích Dung (Phó Giám đốc Công ty TDS Việt Nam) có xảy ra tranh chấp hợp đồng kinh tế liên quan đến việc mua bán cơ sở vật chất của trường Pascal tại lô TH1.

Sau đó, bà Phương đã cho người hàn kín cổng số 1, số 2 phía bên trường Pascal chỉ để đi lại lại cổng số 3, số 4. Quá trình hoạt động, bà Phương thuê bị cáo Hà và bị cáo Hồng làm nhiệm vụ bảo vệ, tạp vụ tại khu đất TH1 để kiểm soát không cho người của trường Pascal mang tài sản ra ngoài…

Từ ngày 27/7/2019, nhân viên bảo vệ kiểm soát chặt chẽ việc ra vào, chỉ cho nhân viên Pascal vào lấy đồ dùng học tập, không cho người vào ở lại văn phòng nên một số nhân viên trường Pascal đã trực tại văn phòng để trông coi tài sản.

Ngày 2/8/2019, Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm nhận được đơn tố giác của ông Lê Văn Vàng (Ủy viên Hội đồng quản trị trường Pascal) về việc một số nhân viên trường Pascal bị giữ và hành hung tại văn phòng của trường Pascal ở lô đất TH1.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức đến hiện trường, do không thuyết phục được bảo vệ mở cổng nên cơ quan công an đã cắt khóa cổng số 1. Lúc này bị cáo Hồng đang ở phía trong đã bốc cát ném vào lực lượng công an. Bị cáo Hà đến chửi bới cơ quan chức năng, không cho phá cổng. Lực lượng công an đã trấn áp, bắt giữ và phát hiện trong túi bị cáo Hà có một con dao.

Sau khi án sơ thẩm tuyên, bị cáo Đỗ Văn Hà và Nguyễn Thị Hồng kháng cáo kêu oan, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm.

Hội đồng xét xử phúc thẩm đã xem xét video do phía Công ty TDS Việt Nam xuất trình tại phiên tòa về việc nhóm người của 2 bên ném nhau ở cổng trường Pascal và xác định đây là nguyên nhân khiến bị cáo Hồng chuẩn bị cát để ném trong ngày 2/8/2019. Vì vậy, Hội đồng xét xử cho rằng có cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Từ đó, Tòa cấp phúc thẩm quyết định giảm hình phạt, tuyên bị cáo Hồng 12 tháng cải tạo không giam giữ, bị cáo Hà 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cho rằng lời khai của ông Lê Văn Vàng và các nhân viên trường Pascal có nhiều mâu thuẫn, chưa đủ để cơ sở khẳng định các nhân viên trường Pascal bị bắt giữ, khống chế như tố cáo của ông Vàng, nên Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, làm rõ việc có bắt giữ người hay không, nếu không có việc bắt giữ người thì phải xử lý ông Vàng theo quy định của pháp luật.