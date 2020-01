Xe Lexus đầu biển xanh, đuôi biển trắng đi chùa Tam Chúc là biển giả

ANTD.VN - Công an tỉnh Hà Nam đang làm rõ vụ chiếc xe ô tô Lexus đầu đeo biển số màu xanh, đuôi biển trắng xuất hiện ở khu vực chùa Tam Chúc...

Ngày 30-1, thông tin với PV, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: "Đơn vị đã xác định chiếc xe ôtô trên có biển trắng không do cơ quan có thẩm quyền cấp (biển giả), hiện đã giao Công an tỉnh Hà Nam xác minh, xử lý theo quy định".

Chiếc xe ô tô hạng sang sử dụng biển giả đi chùa



Trước đó ngày 29-1, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc xe ôtô mang nhãn hiệu Lexus LX570 được cho là đỗ tại khu vực bãi xe của chùa Tam Chúc (Thị trấn Ba Sao, Hà Nam).

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là chiếc xe Lexus này lại có 2 biển kiểm soát khác nhau, gồm phía đuôi xe mang biển kiểm soát màu trắng 30A-058.68, nhưng phía trước mang biển kiểm soát xanh 80A-058.79.

Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Hà Nam xác minh, xử lý.