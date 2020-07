Xây nhà theo kiểu "pháo đài", tàng trữ vũ khí nóng để... buôn ma túy

ANTD.VN - Khi “ông trùm” đang bán ma túy cho 5 đối tượng khác đã bị lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh ập vào bắt quả tang. Cơ quan Công an còn thu giữ nhiều vũ khí nóng các đối tượng cất giấu nhằm chống trả lại lực lượng bắt giữ.

Sáng 19-7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thức (37 tuổi, ở xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy cho 5 đối tượng khác. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ hơn 2,6 kg ma tuý tổng hợp và gần 150 triệu đồng cùng nhiều dao, kiếm, súng tự chế các loại.

Đối tượng Thức bị lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ

Đặc biệt, khi phát hiện lực lượng Công an đột kích, bắt giữ, các đối tượng đã đổ xăng đốt ma túy hòng tẩu tán tang vật. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật vụ án và đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt.

Trước đó, để phục vụ cho quá trình mua bán ma túy, các đối tượng đã gia cố ngôi nhà 2 tầng thành “boongke” kiên cố. Tường nhà được đổ bê tông. Phía trước cửa được các đối tượng xây chắn bởi các kiêu gạch và trụ bê tông cốt thép kiên cố cùng hệ thống camera giám sát từ xa, có người cảnh giới xung quanh.

Chỉ cần thấy động, các đối tượng sẽ nhanh chóng phi tang ma túy, cũng như cất giấu vũ khí hòng trốn thoát. Tụ điểm mua bán ma túy trái phép này đã khiến dư luận nhân dân vô cùng bức xúc.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định.