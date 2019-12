Xách can xăng đến nhà chủ lô đề gây sức ép đòi nợ

Ngày 20-12, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: Đơn vị đã bắt giam 3 đối tượng Phạm Hồng Phương (Sinh năm 1984, ở phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội), Bùi Quốc Khanh (Sinh năm 1982, ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) và Trần Kim Thu (Sinh năm 1968 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) để xử lý hành vi cướp tài sản và đánh đạc.

Theo tài liệu điều tra, tối 8-12, Phạm Hồng Phương là chồng của Đặng Thị Ngọc cùng với Bùi Quốc Khanh mang theo một can xăng đến nhà Trần Kim Thu để đòi tiền. Khi đến cửa, các đối tượng la hét, chửi bới, đe dọa sẽ đổ xăng để “xử lý” Thu.

Một số đối tượng trong vụ án bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ

Chúng ép Thu phải viết giấy nợ với số tiền hơn 282 triệu đồng. Sau khi đe dọa và ép Thu viết giấy nợ, các đối tượng ra về nhưng không quên hẹn ngày quay lại lấy tiền.



Về phía Thu, do quá hoảng sợ trước sự đe dọa của các đối tượng nên đã ra cơ quan Công an trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, qua điều tra ban đầu, Công an quận Cầu Giấy xác định, Thu có báo cho vợ chồng Phương mua số lô đề với số tiền hơn 341 triệu đồng nhưng chưa thanh toán.



Sau nhiều lần đòi nợ Thu không trả nên các đối tượng đã rủ nhau mang can xăng đến nhà Thu để đe dọa, ép phải trả tiền.



Công an quận Cầu Giấy đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc.