Xác minh làm rõ để xử lý nghiêm trách nhiệm các cá nhân trong vụ tranh chấp thuê ki ốt

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tập trung điều tra làm rõ để xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc tranh chấp cho thuê ki ốt tại 3B Nơ 4, khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt.

Hàng hóa tài sản của Công ty TNHH XEUN Việt Nam bị một số cá nhân tự ý bê ra ngoài ki ốt (ảnh chụp ngày 9/6/2020)

Nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc này là một số cá nhân của Công ty TNHH XEUN Việt Nam; Xí nghiệp 4 - Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS).

Bị đơn trong vụ việc này là ông M.X.S (SN 1969, trú tại khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp).

Nội dung sự việc cho thấy: khoảng 10h15 ngày 9-6, Công an phường Hoàng Liệt nhận được tin báo tại ki ốt 3B Nơ 4 khu đô thị Pháp Vân Hoàng Liệt, xảy ra gây rối tranh chấp. Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an nắm được nguyên nhân sơ bộ sự việc là do ông M.X.S và Công ty HUDS (doanh nghiệp được Nhà nước giao quản lý – khai thác các ki ốt là tài sản của Nhà nước nhằm bảo toàn vốn) đang có tranh chấp xung quanh việc thuê và cho thuê tại ki ôt trên. Và trong thời gian này, Công ty HUDS đã cho Công ty TNHH XEUN Việt Nam thuê; dẫn đến việc ông S. cùng khoảng 30 người đã tự ý xông vào Công ty TNHH XEUN Việt Nam, chuyển ra ngoài số lượng lớn hàng hóa, tài sản (gồm ắc-quy, tủ, bếp gas, bàn ghế, quạt điện…), tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Ngày 11-6, phía Công ty TNHH XEUN Việt Nam đã trình báo, tố cáo ông M.X.S cùng một nhóm người có hành vi cưỡng đoạt tài sản, huy hoại tài sản, gây rối ANTT tại ki ốt 3B Nơ 4 khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp.

Trao đổi với PV ANTĐ, Thượng tá Lê Xuân Hanh – Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, vụ việc đã được chỉ huy Công an quận phân công Đội Điều tra tổng hợp tiếp nhận hồ sơ từ Công an phường Hoàng Liệt để tiến hành điều tra. Quan điểm của CQĐT là xác minh, làm rõ tính chất sự việc và hành vi của các cá nhân; vi phạm đến đâu, mức độ ra sao sẽ được làm sáng tỏ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.