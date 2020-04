Vứt súng xuống ruộng, chạy thục mạng khi thấy lực lượng công an

Ngày 1-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Công Hạnh (SN 1995, trú ở xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối tượng cùng tang vật của vụ việc

Trước đó, qua công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa phát hiện một nhóm thanh niên đang gây gổ, cãi nhau. Khi lực lượng công an xuất hiện, thì đối tượng Trần Công Hạnh vội vã vứt một khẩu súng có 3 viên đạn xuống ruộng và bỏ chạy. Công an xã Quảng Tâm đã lập biên bản sự việc và báo cáo cấp trên.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan điều tra đã triệu tập, ghi lời khai của Trần Công Hạnh cho thấy khai súng đối tượng nhặt được trong một vụ... đánh nhau. Qua giám định, đây là khẩu súng tự chế (dạng súng Col và 3 viên đạn chưa sử dụng) có tính năng, tác dụng như súng quân dụng.