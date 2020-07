Vụ cướp tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Ngọc Khánh: Cảnh sát hình sự bác thông tin đối tượng gây án sử dụng lựu đạn!

Bước đầu, cơ quan Công an xác định hai nghi phạm đeo khẩu trang, đội mũ đi bộ vào ngân hàng rồi nổ một phát súng đe dọa các nhân viên. Đầu đạn và dấu vết thu tại hiện trường cho thấy khẩu súng đối tượng gây án là súng tự chế. Sau khi cướp được tiền, trên đường chạy trốn, các đối tượng đã cướp một chiếc xe máy của người dân.

Nơi xảy ra vụ cướp, sáng 27-7

Như ANTĐ đã đưa tin, vào khoảng 9h54 ngày 27-7, trong lúc cán bộ nhân viên Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh, tại 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội đang thực hiện các công việc giao dịch phục vụ khách hàng, bất ngờ xuất hiện 2 đối tượng đeo khẩu trang, nổ súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên, bảo vệ và cướp tiền mặt tại quầy giao dịch.

Khi sự việc xảy ra, nhân viên Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh đã thông báo ngay tới Công an phường Láng Hạ, Công an quận Đống Đa, bảo đảm an toàn cho khách hàng và giao dịch viên. Theo Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh thống kê, số tiền thiệt hại khoảng vài trăm triệu đồng.

Hiện Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh đang phối hợp với CAQ Đống Đa và các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội điều tra, truy tìm nhóm tội phạm cướp ngân hàng. Các hoạt động giao dịch tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh diễn ra bình thường.