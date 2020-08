Vờ có thu nhập cao, hãm hại bé gái 5 tuổi

Ngày 8-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Quý (SN 1986, trú tại thôn Phú Hưng, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, Bắc Giang), để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Vũ Văn Quý

Theo điều tra, sáng 4-8, Quý tới địa bàn một xã ở huyện Sơn Động, vờ hỏi tìm nhà người quen rồi lân la nói chuyện với bố mẹ cháu C (SN 2015). Quý nói dối là đang làm việc tại mỏ đá có thu nhập khá cao, vì vậy người thân của cháu C tin tưởng và mời ở lại ăn cơm, ngỏ ý muốn nhờ Quý xin cho bố cháu C đi làm cùng.

Sau khi ăn cơm trưa, Quý xin gia đình cho chở cháu C đi chơi. Đến khu vực đường liên thôn, gã trai giở trò đồi bại với bé gái 5 tuổi. Nhận tin báo, Công an huyện Sơn Động đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Vũ Văn Quý và bàn giao vụ việc, đối tượng đến Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xử lý theo thẩm quyền.