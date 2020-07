Vợ chồng dắt nhau vào tù vì ma túy

Ngày 24-7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Hoàng Tâm Đắc (SN 1976), Nguyễn Thị Liên (SN 1988) cùng trú xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và Trần Thị Hiền Lương (SN 2003) trú xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, về tội Mua bán trái phép chất ma túy.



Theo đó, vào đầu năm 2020, do làm ăn thua lỗ nên Đắc nảy sinh ý định mua ma túy về bán kiếm lời. Nghĩ là làm, Đắc mua 50,35 gam ma túy với giá 12 triệu đồng của một người đàn ông không rõ lai lịch.

Hai vợ chồng Liên, Đắc và Lương trong phiên xét xử

Đưa ma túy về nhà và cất dấu ở dưới gốc cây trong vườn. Hành động của Đắc bị vợ là Nguyễn Thị Liên phát hiện. Thay vì ngăn cản, Liên lại đồng ý để chồng bán ma túy kiếm tiền.

Biết nơi chồng cất “hàng”, khi Lương đến nhà chơi, Liên chỉ chỗ và nhờ khi nào có người mua thì lấy ma túy đưa ra cho vợ chồng anh chị bán. 14h ngày 23-2, Liên và Đắc xuống thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, thì có người hỏi mua ma túy.

Liên nhắn tin cho Lương lấy ma túy đưa xuống để mình giao cho khách. Khi Lương đi đến khu vực xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, thì bị công an Diễn Châu phát hiện, bắt quả tang thu giữ tang vật.

Sau đó, cơ quan công an khám xét nhà của Liên và thu giữ nốt số ma túy mà vợ chồng này đang cất giấu.

Cơ quan công an xác định, Liên tham gia với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Đắc trong hoạt động mua bán ma túy. Do vậy, Đắc và Liên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 50,35 gam ma túy. Còn Lương tham gia với vai trò giúp sức cho vợ chồng Đắc trong việc mua bán 6,2 gam ma túy.

Trong phiên xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Hoàng Tâm Đắc 15 năm tù, Nguyễn Thị Liên 10 năm tù và Trần Thị Hiền Lương 2 năm tù.