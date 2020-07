Vợ chồng đại gia thủy sản lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự liên quan Lê Tùng Huy cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đề nghị truy tố 3 bị can.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, tháng 3-2004, Lê Tùng Huy (SN 1977, trú tại TP Cần Thơ) thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Vĩnh Nguyên; trụ sở chính tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ; có quan hệ tín dụng với một Ngân hàng chi nhánh Tây Đô.

Do có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Huy cùng vợ thành lập Công ty TNHH Thủy sản Trường Nguyên (Công ty Trường Nguyên) do Huy làm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), kiêm Giám đốc. Ngay sau đó, hai vợ chồng Huy tiếp tục mở hai công ty Bảo Nguyên, Công ty Hải Long do em gái và anh trai của Trinh đứng tên Giám đốc. Các công ty này đều có quan hệ tín dụng với Ngân hàng chi nhánh Tây Đô.

Đến năm 2011, cả 4 công ty này làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ gốc và lãi Ngân hàng, Huy đã đặt vấn đề đề nghị Nguyễn Minh Chuyển (Giám đốc Ngân hàng chi nhánh Tây Đô) cho khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản đảm bảo để trả nợ nhưng không được chấp thuận.

Nguyễn Minh Chuyển đề nghị Huy chuyển Công ty Vĩnh Nguyên cho Nguyễn Hùng Cường (chủ nhóm khách hàng Nam Sông Hậu, em trai Chuyển) quản lý, điều hành giải quyết nợ cho ngân hàng và đề nghị lập thêm doanh nghiệp mới, ngân hàng sẽ tạo điều kiện cho các công ty mới thành lập vay vốn để trả nợ gốc và lãi tới kỳ thanh toán của 3 Công ty (Công ty Trường Nguyên, Công ty Bảo Nguyên, Công ty Hải Long).

Vợ chồng Lê Tùng Huy đã nhờ người thân đứng tên thành lập “khống” thêm 3 công ty. Đến tháng 12-2014, 6 Công ty trong nhóm khách hàng Trường Nguyên có 8 hợp đồng tín dụng theo hạn mức nợ quá hạn, mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Ngân hàng chi nhánh Tây Đô số tiền hơn 325 tỷ đồng.

Sau khi được giải ngân, vợ chồng Huy đã chỉ đạo nhân viên lập khống các chứng từ để rút hơn 402 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ quá hạn, chỉ dùng hơn 18 tỷ đồng phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh.

Khi vay vốn, Huy và vợ đã thế chấp tài sản trị giá hơn 126 tỷ đồng nên xác định các bị can này đã chiếm đoạt số tiền 276 tỷ đồng của ngân hàng. Đến nay, Lê Tùng Huy và vợ mới khắc phục được hơn 2 tỷ đồng, Ngân hàng chi nhánh Tây Đô đã thanh lý tài sản thế chấp thu được hơn 72,8 tỷ đồng. Do đó, ngân hàng này đang bị thiệt hại số tiền hơn 325 tỷ đồng.

Kết luận điều tra xác định, bị can Đỗ Bảo Phương Quế (SN 1981), trú TP Cần Thơ, nguyên Phó trưởng Phòng khách hàng Ngân hàng chi nhánh Tây Đô đã có hành vi vi phạm điều kiện cấp vốn. Hành vi của bị can được xác định đã gây thiệt hại cho Ngân hàng chi nhánh Tây Đô hơn 191 tỷ đồng.