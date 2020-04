Vết đục trên tường nhà "tố" thủ đoạn buôn bán ma túy tinh vi

ANTD.VN - Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, tạm giam các đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng trong vụ án gồm: Tống Hồng Cảnh (có 1 tiền án), Bùi Hữu Phú và Đinh Xuân Tứ (SN 1971), cùng trú tại TP Ninh Bình.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật tại nơi ở của các đối tượng

Quá trình trinh sát, Đội CSĐT tội phạm ma túy và kinh tế - Công an TP Ninh Bình phát hiện đối tượng Cảnh có dấu hiện mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 17-3, tổ công tác của Công an Thành phố đã bắt quả tang Cảnh và Phú khi đang mua bán trái phép chất ma tuý. Tại đây tổ công tác thu giữ 8 túi ma tuý và 4 điện thoại di động.

Quá trình điều tra, Công an TP Ninh Bình xác định đối tượng thường xuyên cung cấp ma túy để Cảnh mang về bán là Tứ.

Kiên quyết đấu tranh, triệt xóa tụ điểm phức tạp do Tứ cầm đầu, Công an TP Ninh Bình đã phối hợp với công an nơi Tứ tạm trú ở xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp.

Quá trình khám xét, tổ công tác đã thu giữ 1125 viên hồng phiến, 451 g ma tuý đá, Ketamine; 1 cân điện tử, 3.000 vỏ túi ni lông để chia ma tuý và nhiều tài sản, đồ vật phục vụ mua bán trái phét chất ma tuý.

Tại cơ quan Công an, Tứ khai nhận, đã mua số ma túy nêu trên với giá 260 triệu đồng cất giấu tại nhà để bán kiếm lời.

Thủ đoạn của Tứ để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an là đục lỗ nhỏ trên tường để giao dịch ma túy. Cùng với đó, Tứ ở phía trong quan sát từ camera để nhận diện người mua ma túy.

Công an TP Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.