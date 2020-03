Vận chuyển 10 bánh heroin để lấy tiền công... 5 triệu đồng

Vào khoảng 20h30 ngày 10-3, tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, BĐBP tỉnh Sơn La đã thực hiện thành công chuyên án, bắt đối tượng vận chuyển ma túy trái phép.

Tại thời điểm trên, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án do BĐBP tỉnh Sơn La xác lập, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Cai, Công an huyện Sông Mã và Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng Sồng Bả Pó (SN 1967), trú tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Sồng Bả Pó cùng tang vật vụ án

Tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin, khoảng 7kg nhựa thuốc phiện, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Qua khai thác, bước đầu Pó khai đã vượt biên giới sang Lào để vận chuyển thuê số ma túy trên về Việt Nam cho một người đàn ông (không rõ danh tính) và sẽ được trả công số tiền 5 triệu đồng. Khi đang vận chuyển số ma túy trên đến khu vực bản Bua Hin, Pó bất ngờ bị BĐBP và các lực lượng chức năng bắt giữ.