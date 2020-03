Tung tin đóng chợ để bán cá, người phụ nữ bị công an triệu tập

ANTD.VN -Qua mạng xã hội, O. tung tin đóng chợ vì dịch bệnh để bán cá. Tuy nhiên, ngay sau đó, người phụ nữ này bị công an triệu tập vì đăng tin không đúng sự thật.

Ngày 30-3, Công an xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, đã triệu tập N.O. sinh sống trên địa bàn làm rõ, xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.



Theo đó, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn được yêu cầu đóng cửa để đảm bảo an toàn.

O. trong buổi làm việc với cơ quan công an (ảnh: ĐC)

Khoảng 18h50 ngày 28-3, O. đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình dòng trạng thái: "Chợ đóng hết rồi. Do nhu cầu bạn bè, anh em, chiều nay em quét cá bữa cuối để nghỉ dịch. Còn mấy con cá tràu và một con cá trắm hơi to, mai ai ăn mình ship tại nhà luôn nhé".

Dòng trạng thái của O. được nhiều người quan tâm và chia sẻ khiến người dân hoang mang, lo lắng, nhiều người vội vàng đi mua thực phẩm để tích trữ.

Khi bị công an triệu tập lên làm việc, O. thừa nhận chỉ nghe nói về việc chợ sẽ bị đóng cửa nên đăng thông tin để dễ bán cá. Sau đó, O. đã gỡ bài viết và đăng tải thông tin đính chính.