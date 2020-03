Tung tin có 4 ca mắc Covid 19 ở cạnh nhà, một phụ nữ bị xử phạt 10 triệu đồng

Trước đó, ngày 25-3, chị D.T.T.C (trú tại tổ 30, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) đăng tải thông tin trên trang facebook cá nhân với nội dung: “Cách nhà em 70 mét, 4 trường hợp F0 luôn. Đừng ai qua tổ 30, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên lúc này ạ. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc quá”.

Cơ quan công an làm việc với chị D.T.T.C

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, đã có nhiều người vào “like”, bình luận, gây hoang mang dư luận quần chúng nhân dân.

Qúa trình xác minh thông tin, Công an quận Long Biên xác định thông tin trên sai sự thật, Cơ quan Công an đã mời chị C đến trụ sở để làm rõ. Tại đây, chị C thừa nhận đã đăng tin sai sự thật và nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, đồng thời gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Căn cứ Khoản 3, Điều 64 - Nghị định 174/2013 của Chính phủ, Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với D.T.T.C 10 triệu đồng.