Tung cú đấm chí mạng khiến nạn nhân tử vong sau bữa nhậu

Ngày 4-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Lê Mạnh Hưng (SN 1983; trú tại ngõ Cẩm Văn, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Lê Mạnh Hưng

Trước đó, vào tối 20-6, Hưng cùng vài người bạn uống bia tại quán thịt chó chặt trên đường Trần Quang Diệu, phường Trung Liệt. Đến khoảng 23h cùng ngày, nhóm của Hưng ra về.

Trong lúc chờ lấy xe, một thanh niên trong nhóm là anh P.V.T (SN 1984; trú tại quận Ba Đình) trêu đùa Hưng. Không bằng lòng nhau chỉ vì câu nói, Hưng và anh T cãi vã dẫn đến xô xát.

Hưng đấm vào đầu anh T, làm bạn ngã đập đầu xuống đất. Khi Anh T vừa đứng lên thì bất ngờ đổ gục xuống và nằm bất động. Thấy vậy, Hưng và mọi người xung quanh đã đưa anh T đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Đống Đa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ. Kết quả khám nghiệm cho thấy anh T tử vong do chấn thương sọ não.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu được, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ đối tượng Lê Mạnh Hưng.

Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.