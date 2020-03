Từ vụ lừa đảo, hé lộ đường dây mua bán ô tô nhập lậu

ANTD.VN - Điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện manh mối đường dây buôn bán ô tô nhập lậu.

Ngày 30-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, CQĐT Công an huyện đã phát hiện đường dây buôn lậu xe ôtô từ Lào vào Việt Nam thông qua hình thức tạm nhập tái xuất. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Dương đã ra quyết định khởi tố, tạm giam 2 đối tượng Đinh Mạnh Hùng (SN 1992, trú tại TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; và Mai Thành Chiến (SN 1987, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi Buôn lậu.

Đối tượng Mai Thành Chiến

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhằm thực hiện hành vi phạm tội, Đinh Mạnh Hùng lập tài khoản Facebook “Hau Doan”, rồi đăng thông tin tìm mua xe ô tô nhập lậu. Qua “kênh” này, Hùng kết nối được một người tên là Hiếu đang giao bán chiếc xe ôtô Camry có nguồn gốc tạm nhập tái xuất từ Lào và đã hết hạn sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Qua mạng xã hội, hai bên thống nhất giá mua bán là 410 triệu đồng. Hùng hẹn anh Hiếu mang xe đến địa phận xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương để giao dịch. Lợi dụng lúc chạy thử xe, đối tượng Hùng đã…vọt thẳng. Tiếp nhận trình báo và tổ chức điều tra, Công an huyện Tam Dương đã làm rõ, bắt giữ Đinh Mạnh Hùng về hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Tam Dương đã phát hiện đường dây buôn lậu xe ô tô từ Lào về Việt Nam thông qua hình thức tạm nhập tái xuất. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, cơ quan Công an đã bắt giữ Mai Thành Chiến.

Tại CQĐT, Chiến khai nhận từng tham gia trang mạng xã hội “Hội mua bán xe Lào – Campuchia”, rồi làm quen với một người đàn ông quốc tịch Lào, thỏa thuận đặt mua xe ô tô rồi lên mạng xã hội đăng bán. Trung bình mỗi xe, Chiến thu lợi nhuận từ 50 đến 100 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Tam Dương đã thu giữ 4 xe ôtô các loại có xuất xứ từ Lào; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.