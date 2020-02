Từ việc phải bán thận biến thành môi giới mua bán bộ phận cơ thể người

ANTD.VN - Do túng bấn, Phương phải bán đi 1 quả thận của bản thân. Tuy nhiên ngay sau đó, người đàn ông này đã tự biến mình thành kẻ chuyên môi giới bộ phận cơ thể người.

Chiều 13-2, TAND TP Hà Nội tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với Trần Văn Phương (SN 1989, trú tại xã Dương Đức, Lạng Giang, Bắc Giang) về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”, theo Điều 154 – BLHS năm 2015.

Tại phiên tòa, nội dung vụ án được làm rõ đầu năm 2018, do cần chi tiêu nên thông qua người môi giới (không rõ lai lịch), Trần Văn Phương sang Campuchia bán 1 quả thận của mình. Sau khi bán thận, anh ta tìm hiểu thì biết nhiều người bị suy thận có nhu cầu mua thận để ghép và có nhiều người vì hoàn cảnh khó khăn nên phải bán thận lấy tiền.

Bị cáo Trần Văn Phương bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Thấy việc mua bán thận có lời cao nên Phương đã đứng ra tổ chức tìm người mua và người bán thận để thu lợi bất chính… Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9-2018, Phương đã sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Trần Bụi”, kèm theo số điện thoại của mình để tìm người “hiến thận” nhưng thực chất là bán bộ phận cơ thể người.

Mục đích của Phương là tìm thông tin của những người muốn bán thận, rồi liên lạc và đưa họ về nơi ở của đối tượng tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai hoặc phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội để xét nghiệm, nuôi ăn ở, chăm sóc chờ bán thận.

Phương thỏa thuận giá mua 1 quả thận từ 240-320 triệu đồng. Sau đó, Phương trực tiếp đến khoa chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Việt Đức để tìm người bị suy thận hoặc thông qua các thông tin trên mạng xã hội tìm người có nhu cầu muốn mua thận.

Khi tìm được người bị suy thận đang có nhu cầu ghép thận có các chỉ số phù hợp với người bán thận, Phương thỏa thuận giá với người mua thận với mức từ 320-450 triệu đồng/một quả thận. Phương thức thanh toán của Phương với người bán và người mua thận là khi ca phẫu thuật được thực hiện thì người mua thận sẽ chuyển vào tài khoản của Phương để đối tượng chuyển trả người bán thận hoặc thanh toán tiền mặt trực tiếp.

Điển hình là trường hợp của anh Lưu Văn T. (SN 1987, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) có nhu cầu bán 1 quả thận để lấy tiền trang trải cuộc sống. Sau khi bàn bạc với gia đình, tháng 2-2018, anh T. vào mạng Facebook tìm hiểu và gặp Phương.

Hai bên thỏa thuận mức giá mua bán một quả thận là 250 triệu đồng và khi anh T vào phòng mổ, Phương sẽ chuyển tiền. Tháng 6-2018, trong một lần đến Bệnh viện Việt Đức tìm người mắc bệnh thận, Phương đã gặp và biết anh Phạm Minh C. (SN 1974, ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cần ghép thận.

Thấy anh C. có chỉ số sinh hóa phù hợp với anh T. nên Phương đã thỏa thuận với anh C. giá mua một quả thận là 380 triệu đồng, thanh toán tiền khi anh C. được phẫu thuật ghép thận. Sau khi trừ đi các chi phí, Phương hưởng lợi khoảng 95 triệu đồng.

Với cùng thủ đoạn trên, Phương đã tổ chức mua bán thận thành công cho thêm 5 trường hợp khác, thu lợi bất chính từ 35 đến 120 triệu đồng/một quả thận. Tổng cộng, Trần Văn Phương đã thực hiện được 6 vụ mua bán thận, thu lời bất chính 485 triệu đồng.

Các lời khai tại phiên tòa cũng cho thấy, trong vụ án này, một số cá nhân từ vai trò là người bán thận cho Phương đã trở thành đồng phạm, giúp sức cho bị cáo. Tuy nhiên, xét hành vi, mức độ của những người đó hạn chế và đã nhận thức được sai phạm nên cơ quan tố tụng không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Riêng trường hợp của Lê Thùy Linh (SN 1996, trú tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, bạn gái Phương) vì mục đích nhân đạo, Linh đã đi hiến 1 quả thận của mình, sau đó quen biết và trở thành bạn gái của Phương.

Về sau, Linh vô tình giúp sức cho Phương bằng việc nấu ăn cho những người chờ ghép thận ở nhà trọ. Linh không biết chính xác việc Phương thực hiện mua bán thận và những người ở nhà trọ của Phương là để bán thận. Do đó, CQĐT không đề cập xử lý đối với người phụ nữ này.

Mở tòa và xem xét tội trạng của bị cáo, HĐXX sơ thẩm xác định hành vi mà Phương gây ra là rất nguy hiểm đối với xã hội và bị pháp luật nghiêm cấm. Cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Từ đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Trần Văn Phương 12 năm 6 tháng tù.