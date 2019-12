Từ Thanh Hóa ra Hà Nội làm "xe ôm" để trốn truy nã cũng không thoát

ANTD.VN - Đối tượng bị Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa truy nã về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật", vừa bị Công an quận Đống Đa bắt giữ khi đang hành nghề "xe ôm" ở Hà Nội.

Ngày 26-12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã bàn giao đối tượng có lệnh truy nã cho Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xử lý theo quy định.

Công an quận Đống Đa lấy lời khai của Lê Qúy Anh

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 24-12, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã bắt giữ đối tượng truy nã Lê Qúy Anh (SN 1987, trú tại thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận Đống Đa.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Lê Quý Anh khai vào ngày 10-5-2019, Quý Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Quan Hóa khởi tố bị can về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và áp dụng biện pháp ngăn chặn ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tại Bản Phố Mới, xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, do vay nợ nhiều không có tiền trả nên cuối tháng 5-2019, Quý Anh đã trốn khỏi địa phương lên Hà Nội làm nghề "xe ôm".

Công an quận Đống Đa đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xử lý.