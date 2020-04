Tụ tập trong căn hộ chung cư hạng sang sử dụng ma túy tổng hợp

ANTD.VN - Một nhóm thanh niên trong đó có 3 cô gái, đã thuê một căn hộ chung cư cao cấp hạng sang trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm để sử dụng ma túy tổng hợp. Sự việc được Công an phường Phúc Diễn và Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện, xử lý...

Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết hiện đang tạm giữ hình sự Ngô Thị Hiền (SN 1988) trú tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, hiện thuê trọ tại khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm để làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Ngô Thị Hiền

Hiền là đối tượng có 2 tiền án, mới đây bị TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt 20 năm tù giam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Trong khi chưa thi hành án, người phụ nữ này đã về địa bàn quận Bắc Từ Liêm thuê nhà trọ. Trước đó, năm 2008, Hiền bị TAND huyện Sông Mã xử 40 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Thượng úy Nguyễn Văn Thành, Đội phó Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Bắc Từ Liêm, nghi vấn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tại các chung cư xuất hiện những nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy, CAP Phú Diễn và Đội CSĐT TP về ma túy đã tổ chức kiểm tra hành chính các căn hộ chung cư.

Nhóm nam nữ thanh niên sử dụng ma túy tại căn hộ chung cư của Ngô Thị Hiền

Sáng 20-4, trong quá trình kiểm tra một căn hộ tại khu đô thị Goldmark City, tổ công tác phát hiện có biểu hiện tập trung sử dụng ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, trong căn hộ có 5 người gồm 3 nữ, 2 nam. Chủ nhà là Ngô Thị Hiền. Tổ công tác phát hiện trên sàn nhà trong phòng ngủ của Hiền có 1 đĩa sứ trắng, trên bề mặt đĩa có chứa tinh thể màu trắng, khối lượng 0,074 gam, đã giám định xác định là ma túy (chất Ketamine); một ống hút tự cuốn bằng tờ tiền polime mệnh giá 500.000 đồng và 1 thẻ nhựa màu đỏ.

Tang vật vụ án thu tại nhà Hiền

Tại chỗ, Hiền khai số ma túy Ketamine, cùng đĩa sứ, ống hút, thẻ nhựa nêu trên là của Hiền, để các bạn gồm Vân, Châm, Tùng, Chiến cùng sử dụng. Kiểm tra túi xách cầm tay màu đen của Ngô Thị Hiền, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 cân tiểu ly; 5 túi ni lông bên trong có một số viên nén, xác định là ma túy tổng hợp có tổng khối lượng khoảng 12,317g.

Tại cơ quan công an, Ngô Thị Hiền khai nhận ngày 16-3, do có nhu cầu sử dụng ma túy nên Hiền đã đến thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, Sơn La gặp một người tên Kha, do bạn bè giới thiệu mua một túi ma túy tổng hợp dạng kẹo gồm 19 viên nén màu xám; 1 túi ma túy tổng hợp dạng viên nén gồm 21 viên màu đỏ; 1 túi ma túy đá và 1 túi ma túy ketamine với giá 2,4 triệu đồng.

"Dụng cụ" các đối tượng dùng để sử dụng ma túy

Hiền mang số ma túy này về căn hộ thuê trọ rồi chia thành các túi nhỏ, cất giấu số ma túy mua được trong túi xách để sử dụng.

Tối 19-4, nhóm Trịnh Mạnh Tùng, Lê Thị Châm, Lê Thị Vân và Bùi Tuấn Đạt (là bạn xã hội của Hiền) đến căn hộ Hiền thuê để chơi và ăn uống rồi ngủ tại đây. Sáng 20-4, Hiền rủ cả nhóm sử dụng ma túy tổng hợp dạng kẹo và tất cả đồng ý. Hiền đã lấy 4 viên ma túy dạng kẹo để ở trên mặt sau của điện thoại của Hiền, rồi đặt lên đệm mời mọi người sử dụng. Chiều 20-4, Kiều Quang Chiến đến nhà Hiền để tìm bạn nhưng không thấy, nên đã ở lại phòng chơi.

Xét nghiệm nhanh, lực lượng công an xác định nhóm nam nữ thanh niên này đều dương tính với chất ma túy. Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm pháp của các đối tượng liên quan.