Tụ tập sử dụng ma túy mừng sinh nhật trong chung cư mini

Trung tá Nguyễn Quang Chung, Trưởng CAP Mễ Trì thông tin, khi đang tuần tra đêm kiểm soát địa bàn, vào khoảng 1h sáng 13-4, tổ công tác Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện tiếng nhạc to phát ra từ một căn phòng trong chung cư mini.

Nghi vấn trong căn phòng trọ có người sử dụng ma túy tổng hợp, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện 6 nam nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp. Trong căn phòng trọ, lực lượng công an phát hiện một đĩa sứ trắng, một ống hút bằng giấy, một thẻ cư dân tòa nhà chung cư và một túi nilon nhỏ bên trong có tinh thể màu trắng nghi là ketamine. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa nhóm thanh niên về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Nhóm 6 đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Lê Đình Thường (SN 1997) trú tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - là chủ căn phòng trọ nói trên khai nhận đang ở cùng với Đinh Văn Quân (SN 1999) trú tại huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và Lê Đình Dân (SN 1991) trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Chiều 12-4, Quân và Dân mua đồ ăn về để tổ chức sinh nhật sớm cho Thường. Dân rủ thêm Nguyễn Thanh Hà (SN 1996), trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cùng bạn đến mừng sinh nhật Thường. Gần kết thúc bữa cơm tối, Dân đề nghị mua ma túy về tổ chức sinh nhật cho Thường.

Tang vật vụ sử dụng ma túy mừng sinh nhật tại chung cư mini

Lúc đầu Thường không đồng ý nhưng khi thấy Dân, Quân, Hà đồng ý Thường cũng chấp nhận lời đề nghị. Cả nhóm đã quyên góp tiền và Thường đã chuyển qua tài khoản cho Dân số tiền 2 triệu đồng, Hà góp 1 triệu và Dân cũng chủ động đóng góp tiền. Sau đó, Dân cho biết nửa chỉ ketamine có giá 2,5 triệu đồng và ma túy dạng kẹo có giá 500.000 đồng/viên, Dân đã liên lạc để mua ma túy.

Khoảng 22h cùng ngày, Dân đưa điện thoại cho Quân đi lấy ma túy rồi quay về phòng trọ, bỏ ma túy lên bàn cho mọi người cùng sử dụng. Cả nhóm đã mở nhạc sàn và cùng nhau sử dụng ma túy. Nguyễn Thanh Hà là người pha chế ma túy để cả nhóm sử dụng. Một lúc sau đó, Thường và Hà đã gọi thêm Nguyễn Thị Linh và Trần Thị Thanh Tâm, là bạn gái của cả 2 đến cùng sử dụng ma túy.

Đĩa sứ trắng, thẻ cư dân thành công cụ sử dụng ma túy

Khi tất cả đang trong cơn “phê”, cuồng loạn trong tiếng nhạc thì bị tổ công tác CAP Mễ Trì ập vào kiểm tra hành chính.

Chỉ huy CAP Mễ Trì cho biết, nhóm thanh niên trên trước đây từng làm việc tại một quán karaoke từ năm 2016. Đến nay, dù không làm việc cùng nhau nhưng nhóm này vẫn qua lại chơi bời và rủ nhau sử dụng ma túy.

Chỉ huy CAP Mễ Trì thông tin, ngoài xử lý theo quy định về hành vi sử dụng ma túy, nhóm Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thị Linh và Trần Thị Thanh Tâm còn bị xử phạt hành chính về hành vi ra ngoài trong trường hợp không cần thiết, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND - TP Hà Nội.