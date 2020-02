Tự "sáng tạo" ra cách chữa dịch Covid 19 rồi đăng lên mạng xã hội, người phụ nữ bị triệu tập

ANTD.VN - Ngày 22-2, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xử lý một trường hợp đăng tải nội dung sai sự thật về cách chữa trị virus Corona trên mạng xã hội.

Cụ thể, sáng 21-2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Thạch Thất triệu tập một phụ nữ bán hàng online để làm rõ hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về cách chữa trị virus Corona trên mạng xã hội.

Nội dung sai sự thật về cách chữa Covid 19 được đăng tải lên mạng xã hội

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an huyện Thạch Thất phát hiện một tài khoản facebook đăng tải cách chữa trị virus Corona không theo chỉ dẫn của Bộ Y tế.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định người đăng tin là N.L (SN 1990; trú tại Dị Nậu, Thạch Thất). Chị L bán hàng online trên trang facebook cá nhân. Tại cơ quan Công an, L đã thừa nhận việc đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội, cam kết xóa bài và không không tái phạm. Công an huyện Thạch Thất đã tiến hành lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.