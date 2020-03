Tử hình hai đối tượng găm "hàng nóng" khi vận chuyển ma túy

ANTD.VN - Được đối tượng lạ mặt thuê mướn, Hùng nhận lời vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ. Tiếp nhận ma túy, đối tượng này còn được giao thêm khẩu súng K59 cùng hơn chục viên đạn...

22h ngày 27-7-2018, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) làm nhiệm vụ tại Trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ (thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội) tiến hành kiểm tra xe ô tô Kia Cerato do Nguyễn Tuấn Anh (SN 1978, trú phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội) điểu khiển và Trần Tuấn Hùng (SN 1963, trú ở phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) ngồi ở ghế phụ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ hàng loạt túi nilon nhỏ đựng ma túy được cất giấu ở nhiều vị trí trên xe ô tô do Tuấn Anh điều khiển. Ngoài ra, tại mặt sau ghế phụ của chiếc ô tô, cơ quan công an còn thu giữ thêm khẩu súng K59 cùng 11 viên đạn.

Trần Tuấn Hùng (bên phải) và đồng phạm ngay sau khi bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ tháng 7-2018, trong một lần vào TP Vinh (Nghệ An), Trần Tuấn Hùng được đối tượng tên Sơn (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội với tiền công là 50 triệu đồng. Nhận lời đối tượng không rõ nhân thân, Hùng cũng trao đổi số điện thoại với đối tượng tên Sơn.

Sau đó, chừng 9h ngày 27-7-2018, Sơn gọi điện cho Hùng bảo vào Nghệ An vận chuyển hàng quốc cấm như thỏa thuận. Cùng ngày, Hùng thay đổi biển kiểm soát cho chiếc ô tô của đối tượng, rồi rủ Nguyễn Tuấn Anh cùng vào Nghệ An.

Trên đường đi nhận ma túy, Hùng nhiều lần nhận được điện thoại chỉ dẫn của đối tượng tên Sơn. Và rồi khi đến khu vực cầu Diễn Châu, Hùng phát hiện thấy nam đối tượng lạ mặt ôm bọc chăn đứng ven đường.

Táp ô tô sát vào vị trí người này, Hùng nhận lấy bọc chăn do người của Sơn vứt lên xe. Tức thì Hùng mở bọc chăn ra và thấy có rất nhiều bọc nilon nhỏ đựng ma túy cùng khẩu súng quân dụng. Đối tượng sau đó nhanh chóng cất giấu các túi nilon đựng ma túy và “hàng nóng” vào nhiều vị trí khác nhau trên ô tô.

Trên đường vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội, Hùng bảo Tuấn Anh dừng xe vứt bọc chăn đựng ma túy trước đó. Dọc đường, các đối tượng cũng tranh thủ sử dụng ma túy “đá”, trước khi về đến Trạm thu phí đường bộ Pháp Vân – Cầu Giẽ và bị kiểm tra bắt giữ quả tang.

Tại giai đoạn điều tra, ban đầu Tuấn Anh khai nhận diễn biến vụ án như nêu trên. Lời khai này cũng phù hợp với lời khai của Hùng. Cả hai đối tượng đều xác định, Tuấn Anh chỉ thực sự biết Hùng vận chuyển hoặc mua bán ma túy ngay sau khi tiếp nhận bọc chăn từ đối tượng lạ mặt ven đường.

Tuy nhiên, vào cuối giai đoạn điều tra, Tuấn Anh bất ngờ thay đổi lời khai khi cho rằng chỉ được Hùng rủ vào Nghệ An chơi và không được cho biết hay bàn bạc gì về việc vận chuyển ma túy. Khi Hùng lấy các túi nilon đựng ma túy từ bọc chăn ra cất giấu vào nhiều vị trí trong xe ô tô, đối tượng cũng không hề hay biết đó là cái gì.

Dù vậy, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động ở trại tạm giam mới đây, VKSND TP Hà Nội đã quyết định truy tố Trần Tuấn Hùng về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Nguyễn Tuấn Anh cũng bị truy tố về tội “Vận chuyển trái chất ma túy”. Cơ quan truy tố xác định, các bị cáo đã vận chuyển tổng cộng hơn 5.155 gram ma túy (nhiều loại) và Hùng tàng trữ trái phép hơn 1,767 gram ma túy tổng hợp để sử dụng.

Tại phiên tòa, trong khi Trần Tuấn Hùng thành khẩn khai nhận các hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố thì Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục cho rằng không liên quan gì đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của đồng phạm.

Thế nhưng căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX xác định các bị cáo đã phạm các tội danh như truy tố. Trên cơ sở đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Trần Tuấn Hùng và Nguyễn Tuấn Anh cùng mức án cao nhất là tử hình.