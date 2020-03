Truy xét kẻ bịt mặt, đột nhập siêu thị trộm tiền trong két sắt

Ngày 16-3, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Cơ Tuệ (SN 1994, trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, trưa 23-2, Công an phường Thanh Xuân Nam nhận được đơn trình báo của chị D.T.H (ở quận Thanh Xuân) là quản lý một siêu thị mini tại phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản để trong két sắt tại quầy thu ngân.

Đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Cơ Tuệ, nhân viên bán hàng của cửa hàng này. Tiến hành triệu tập Tuệ đến trụ sở công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Làm nhân viên bán hàng, nên Tuệ nắm được quy luật hoạt động của cửa hàng và nảy sinh ý định trộm cắp tiền. Tuệ đã đánh trộm chìa khóa cửa và khóa két, đến tối 22-2, đối tượng mặc áo chống nắng, trùm mũ kín đầu, đeo khẩu trang kín mặt rồi đột nhập vào cửa hàng. Tuệ mở két lấy được gần 24 triệu đồng và 4 hóa đơn chốt tiền của cửa hàng.

Gây án xong, đối tượng “phi tang” chìa khóa và áo chống nắng ở khu vực vắng người rồi gọi điện thoại rủ bạn đi uống rượu. Sau đó, Tuệ dùng số tiền trộm được để mua tài khoản đánh bạc trên mạng, nhưng bị thua hết.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, Nguyễn Cơ Tuệ có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".