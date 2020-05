Truy tố nhóm thanh tra giao thông "bảo kê" xe tải trên địa bàn Hà Nội

ANTD.VN - VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ "bảo kê" logo “xe vua” ở Hà Nội. Trong đó, 5 bị can nguyên là những cán bộ nhà nước công tác trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Các bị can trong vụ án này là Nguyễn Ánh Hào (SN 1981, ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội); Lê Văn Cường (SN 1980, nguyên cán bộ Chi cục Quản lý đường bộ I.6, Cục quản lý đường bộ I - Tổng cục Đường bộ Việt Nam); Phạm Văn Vinh (SN 1993, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại và vận tải Tuấn Vinh); Lê Bá Dũng (SN 1974, nguyên cán bộ Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tiếp đến là Trần Sỹ Cương (SN 1984, nguyên cán bộ Đội Thanh tra cơ động, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội); Nguyễn Quốc Cương (SN 1973, nguyên cán bộ Đội Thanh tra GTVT quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Hoàng Văn Lân (SN 1963, nguyên cán bộ đội Thanh tra vận tải huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Trong số các bị can nêu trên, 3 bị can gồm Nguyễn Ánh Hào, Lê Văn Cường và Phạm Văn Vinh bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Đưa hối lộ”, theo quy định tại Điều 364, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Bốn bị can còn lại bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354, khoản 2 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, ngày 13-8-2018, CATP Hà Nội nhận được tin báo, tố giác Công ty Tuấn Vinh có trụ sở tại quận Hoàng Mai và huyện Thường Tín (Hà Nội) hoạt động “bảo kê” xe ô tô tải các loại, từ 1 tấn đến siêu tải trọng lượng 80 tấn, thu lợi bất chính mỗi tháng khoảng 12,2 tỷ đồng; ép các xe tải của mọi doanh nghiệp phải dán logo “AN TOÀN LÀ BẠN, TAI NẠN LÀ THÙ” để đi lại trên địa phận thành phố Hà Nội mà không bị kiểm tra.

Xe nào không dán logo trên thì thường xuyên bị cân xe, bị lập biên bản đến nỗi không thể đi lại được. Hoạt động “bảo kê” này kéo dài nhiều năm trên địa bàn Hà Nội làm ảnh hưởng đến tình hình chính trị xã hội, chèn ép doanh nghiệp khác gây bức xúc cho nhân dân. Đơn tố giác cũng tố cáo một số cán bộ Thanh tra giao thông Hà Nội “bảo kê” logo “xe vua” trên.

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định, để thuận lợi trong việc lưu hành xe tải chở hàng quá tải hoặc bị vi phạm trong lĩnh vực giao thông nhưng để không bị xử lý hoặc xử lý với lỗi nhỏ hơn lỗi vi phạm nên Nguyễn Ánh Hào, Lê Văn Cường đã bàn với Phạm Văn Vinh sử dụng tên Công ty CP Đầu tư thương mại và vận tải Tuấn Vinh do Vinh làm Tổng Giám đốc để thiết kế một loại logo có dòng chữ mang tên “Công ty Tuấn Vinh” (sau đổi thành “AN TOÀN LÀ BẠN, TAI NẠN LÀ THÙ”) và tìm kiếm, mời các chủ xe ô tô tải (thường chở hàng quá tải trọng cho phép) nộp tiền cho Vinh, Hào để hàng tháng đi “quan hệ” với các cán bộ nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ, cho các xe tải khi lưu thông sẽ không bị kiểm tra hoặc được bỏ qua lỗi vi phạm hoặc xử phạt nhẹ hơn lỗi vi phạm.

Theo phân công, Hào và Vinh có nhiệm vụ vận động, mời các chủ xe ô tô tải nộp tiền, dán logo “Công ty Tuấn Vinh” để Hào, Vinh đi “quan hệ” với các cán bộ nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Còn Cường có nhiệm vụ khi đi làm nhiệm vụ thanh tra giao thông ở vị trí chốt nào sẽ thông báo cho Vinh hoặc Hào để Vinh, Hào thông báo cho các lái xe tránh khu vực, tuyến đường đó.

Với hình thức nêu trên, từ tháng 6-2016 đến tháng 10-2018, các bị can thu được tổng số hơn 6,2 tỷ đồng để thực hiện việc hối lộ. Trong đó, Lê Bá Dũng đã nhận 96 triệu đồng, Nguyễn Quốc Cương nhận 63 triệu đồng, Trần Sỹ Cương nhận 136 triệu đồng, Hoàng Văn Lân nhận 11 triệu đồng và 1 chai rượu từ Vinh, Hào để trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ bỏ qua hoặc nếu kiểm tra sẽ phạt lỗi nhẹ hơn so với thực tế đối với các xe tải có logo của Công ty Tuấn Vinh.

Cơ quan tố tụng cũng xác định, trong vụ án này, bị can Nguyễn Ánh Hào được hưởng lợi 250 triệu đồng, Lê Văn Cường hưởng lợi 180 triệu đồng và Phạm Văn Vinh được hưởng lợi 140 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Ánh Hào, Phạm Văn Vinh còn khai sau khi thu tiền của các lái xe vào những ngày cuối hoặc ngày đầu của các tháng, bộ đôi này sẽ chia nhau đi gặp gỡ đưa tiền cho cán bộ của các đơn vị có chức năng kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Hà Nội… với số tiền từ 1,5 triệu đồng đến 60 triệu đồng/người.

Việc chi tiền cho Thanh tra giao thông và một số lực lượng khác hàng tháng (từ tháng 6-2016 đến tháng 10-2018), Hào đều lập danh sách, ghi rõ số tiền chi cho từng người, từng đội với số tiền rất lớn nhưng khi giao tiền không có giấy tờ giao nhận. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, triệu tập, lấy lời khai, tiến hành đối chất 90 người với Hào và Vinh nhưng họ không thừa nhận là đã nhận tiền như lời khai của 2 bị can.

Ngoài lời khai của các bị can và danh sách do Hào lập không có tài liệu nào khác nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Do vậy, VKSND TP Hà Nội đã có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.