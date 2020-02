Truy tố nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bến Tre

Theo đó, ông Phúc cùng ông Trương Văn Em, nguyên Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường (BVMT) tỉnh Bến Tre; Trần Thị Thùy Trang, nguyên Trưởng phòng kiểm soát ô nhiễm; Trần Thanh Phong, chuyên viên Phòng kiểm soát ô nhiễm - Chi cục BVMT tỉnh Bến Tre bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hai bị can Phúc và Em

Các bị can: Dương Tuấn Anh, Hà Chí Đào và Trần Thị Hợp nguyên nhân viên Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt (Công ty Hồng Việt) bị truy tố về tội "Buôn lậu".

Cáo trạng xác định: Công ty Hồng Việt được thành lập tháng 11-2014, trụ sở tại phường 4, quận 4, TP. Hồ Chí Minh; cơ sở sản xuất tại xã Nhơn Thạnh, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, do ông Lê Hữu Thiêm làm Giám đốc. Khi đi vào hoạt động, ông Thiêm giao Công ty cho Dương Tuấn Anh quản lý, điều hành.

Mặc dù chưa có dây chuyền tái chế phế liệu, nhưng Trần Thanh Phong vẫn tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện để Trương Văn Em duyệt, trình Đoàn Văn Phúc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho Công ty Hồng Việt.

Nhiều lần sau đó, Phúc, Em, Trang, Phong đã đến kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty Hồng Việt; và tuy biết rõ Công ty này không đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu để sản xuất, nhưng số cán bộ này không thu hồi giấy phép, mà còn soạn thảo nhiều thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan cho Công ty Hồng Việt.

Sự “dễ dãi” này là do Công ty Hồng Việt và ông Thiêm đã "bôi trơn" cho số cán bộ công quyền. Cụ thể, bị can Phúc được hưởng lợi hơn 500 triệu đồng; bị can Em hưởng lợi 6 triệu đồng; bị can Trang hưởng lợi 5 triệu đồng và bị can Phong hưởng lợi 3 triệu đồng.

Về phía Công ty Hồng Việt, sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, Dương Tuấn Anh đã chỉ đạo nhân viên và các đối tượng liên quan làm giả tài liệu bộ hồ sơ hải quan để thông quan lô hàng phế liệu, gồm 485 thông báo giả của Sở TN-MT; các hợp đồng ngoại; hóa đơn thương mại; hóa đơn vận tải; giấy xác nhận ký quỹ để đưa vào 2.268 bộ hồ sơ hoàn tất thủ tục nhập khẩu gần 46 tấn nhựa phế liệu và 11 tấn sắt phế liệu.

Đồng thời sử dụng 134,5 tỷ đồng để mua ngoại tệ của ngân hàng thanh toán cho 79 công ty mở tại 22 quốc gia, hưởng số tiền chênh lệch gần gần 59 tỷ đồng. Cá nhân Dương Tuấn Anh hưởng lợi 600 triệu đồng.

Hai bị can là Trần Thị Hợp và Hà Chí Đào biết rõ và giúp sức cho Công ty Hồng Việt buôn lậu, vì vậy vẫn bị xem xét xử lý với vai trò đồng phạm.

Đáng chú ý, trước khi vụ án được phát hiện, khởi tố, ông Lê Hữu Thiêm, Giám đốc Công ty Hồng Việt bị chết do tai nạn giao thông nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Song quan điểm của VKSND Tối cao vẫn cần truy thu các khoản thu lợi bất chính mà ông Thiêm hưởng lợi...