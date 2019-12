Truy tìm tài xế và phương tiện đâm cụ bà tử vong rồi bỏ trốn

ANTD.VN - Ngày 18-12, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đang truy tìm tài xế và chiếc ô tô đâm bà cụ ngoài 70 tuổi đi tập thể dục lúc sáng sớm khiến nạn nhân tử vong, sau đó kéo thi thể lên vỉa hè rồi bỏ đi.

Hình ảnh vụ việc được camera quay lại

Liên quan đến vụ việc, Chỉ huy Công an huyện Gia Lâm cho biết đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 8-10, tại đường Nguyễn Bình (quốc lộ 5) chiều đường Hải Phòng đi Hà Nội, địa phận thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm. Theo đó, bà Lê Thị H (SN 1947, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm) điều khiển xe đạp trên đường Nguyễn Bình thì xảy ra va chạm với một phương tiện ô tô.

Khi xảy ra sự việc, ở hiện trường có một nam thanh niên điều khiển xe ô tô 5 chỗ màu đen dừng lại và dắt xe đạp của nạn nhân cất giấu và người này quay lại ô tô bỏ trốn. Hậu quả, bà H tử vong tại chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đề nghị ai là người điều khiển phương tiện ô tô liên quan đến vụ tai nạn khẩn trương đưa phương tiện đến Cơ quan công an trình diện, làm việc. Ai chứng kiến hoặc biết thông tin vụ việc thì liên hệ Công an huyện Gia Lâm, địa chỉ số 114 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm hoặc điều tra viên Bùi Hắc Hải, số điện thoại 0912318829 để phối hợp giải quyết.