Truy tìm kẻ gian đột nhập UBND xã "cuỗm" 30 triệu đồng

Ngày 19-3, Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Công an xã Nghĩa Lộc điều tra vụ Trộm cắp tài sản xảy ra tại UBND xã Nghĩa Lộc vào rạng sáng 14-3 vừa qua.



Theo đó, rạng sáng ngày 14-3, kẻ gian lợi dụng lúc đêm tối đã đột nhập vào trụ sở UBND xã Nghĩa Lộc để trộm tài sản.

UBND xã Nghĩa Lộc nơi xảy ra vụ trộm

Kẻ gian đã phá khóa phòng kế toán lấy đi 30 triệu đồng là tiền lương và ngân sách xã. Chưa dừng lại, kẻ này tiếp tục phá cửa phòng làm việc của phó chủ tịch UBND xã để lấy 1,5 triệu đồng.

Camera ghi lại hình ảnh thủ phạm phá khóa nhưng do trời tối, kẻ gian lại bịt mặt, đeo khẩu trang, găng tay nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.