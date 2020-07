Truy tìm kẻ đâm tử vong người phụ nữ

Chiều 27-7, Công an TP. Vinh, Nghệ An đã phát thông báo truy tìm đối tượng Phan Công Cương (SN 1976) trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, nghi can dùng dao sát hại dã man người phụ nữ vào sáng nay.



Phan Công Cương rời khỏi hiện trường sau khi gây án (ảnh cắt từ clip)

Như đã đưa tin, vào khoảng 8h45’ ngày 27-7, chị V.A (41 tuổi) trú phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An, điều khiển xe máy lưu thông trên đường phía sau chợ Cửa Bắc, phường Hưng Bình, TP. Vinh, Nghệ An, thì bất ngờ bị Cương chặn đường.

Sau một lúc lời qua tiếng lại, Cương bất ngờ rút con dao giấu trong áo đâm nhiều nhát vào người chị A. Người phụ nữ này vùng chạy thì bị Cương đuổi theo tiếp tục đâm chém cho đến khi chị A. gục tại chỗ.

Do bị thương nặng nên chị A. tử vong ngay sau đó. Gây án xong, Phan Công Cương lên xe máy nhãn hiệu Wave màu trắng đen bạc BKS: 37K1-915.93 rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, để làm rõ nguyên nhân cái chết của chị A.

Bước đầu, nguyên nhân dẫn đến sự việc được cho là do mâu thuẫn tình cảm nên Cương mới xuống tay sát hại chị A.

Cơ quan công an TP. Vinh thông báo, nếu phát hiện thấy đối tượng, đề nghị mọi người thông báo theo SĐT: 0943775666 gặp đồng chí Trần Quốc Anh, Đội trưởng Đội CSHS, CATP Vinh, hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để bắt giữ đối tượng.