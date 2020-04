Truy tìm hung thủ sát hại hai vợ chồng trong đêm mưa bão

ANTD.VN - Cùng với kết luận của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), kết luận giám biệt mùi hơi của Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) là những chứng cứ khoa học để vạch trần tội ác của Đinh Công Tráng (SN 1977) trú tại khu phố An Bình, phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Trọng án trong đêm mưa

Đôi giày Đinh Công Tráng sử dụng và được thu hơi để làm căn cứ giám biệt

Đêm 16-8-2018, cả thành phố Hưng Yên chìm trong một cơn mưa lớn. Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, hôm ấy ở Hưng Yên có bão cấp 9 kèm theo mưa lớn kéo dài cả ngày không lúc nào tạnh.

Nhưng hiện tượng thời tiết ấy cũng không thể gây chấn động bằng việc khoảng 0h ngày 17-8, tại nhà anh Đặng Văn Trường và chị Nguyễn Thị Hoa ở đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên, cả hai đều bị sát hại. Anh Trường chết tại chỗ, còn chị Hoa chết trên đường đi cấp cứu. Cháu Đặng Văn Sơn - con trai anh chị - tuy có mặt trong nhà nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy bờ vai vuông vắn của kẻ thủ ác. Cháu Sơn cho biết, khi đang ngủ ở phòng khách phía ngoài, phát hiện sự việc, cháu hô “Trộm… trộm…” thì đối tượng đã bỏ chạy ra phía cửa ngách, xô ngã ông nội cháu từ nhà dưới chạy lên.

Xác định đây là vụ trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên và các lực lượng chức năng đã lập tức có mặt. Tuy nhiên, do đêm xảy ra vụ án trời mưa to nên xung quanh hiện trường nước ngập khắp nơi. Trong phòng ngủ, nơi phát hiện 2 nạn nhân, sự xáo trộn chứng tỏ đã có cuộc vật lộn, giằng co giữa các nạn nhân và hung thủ.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, CQĐT thu được rất nhiều mẫu vật như tóc, da, dấu vân tay, dấu giày dép… Mở rộng điều tra, các trinh sát thu được một đôi giày thể thao, bên trong có 1 đôi tất trước cửa nhà bà V.T.H - hàng xóm của nạn nhân. Đáng chú ý, đôi giày này có dấu vết trùng với các dấu vết ở hiện trường vụ án.

Tuy nhiên sau khi vụ án xảy ra đã có nhiều người dân đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do đó điều tra viên phải xác định được đâu là dấu vết của hung thủ, đâu là của người dân. CQĐT phải lập danh sách những người có mặt để làm phương pháp loại trừ. Vụ trọng án được báo cáo lên lãnh đạo Bộ Công an và một Ban chuyên án được thành lập với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự cùng công an các tỉnh, thành phố.

Lần tìm manh mối

Đối tượng Đinh Công Tráng tại thời điểm bị bắt giữ

Qua nhiều ngày rà soát, vẫn chưa có manh mối nào khả dĩ có thể xác định đối tượng gây án. Song song với các mũi trinh sát đang tỏa đi khắp các địa phương, tại Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) các mẫu vật thu được ở hiện trường cũng khẩn trương được phân tích hoặc gửi đi Viện Khoa học hình sự trưng cầu giám định.

Lúc này, CQĐT tiếp nhận tin trình báo của chị Lê Thị Kim Chung (SN 1976, ở TP Hưng Yên) về việc khoảng 2h ngày 18-8-2018, khi chị đang đi chăm người thân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên thì bị kẻ gian trộm mất chiếc túi xách có tiền, thẻ ngân hàng, giấy tờ cá nhân, giấy tờ xe ô tô với tổng trị giá hơn 130 triệu đồng.

CQĐT nhận định, chỉ có lưu manh chuyên nghiệp thì mới gây ra vụ trộm trắng trợn giữa chốn công cộng như vậy. Đối tượng này khả năng là kẻ lang thang, nghiện ngập, cờ bạc. Như vậy, thủ phạm của các vụ án trên đều thuộc cùng một diện đối tượng.

Trước thời điểm xảy ra vụ trọng án khoảng 2 tháng thì tại nhà anh Phan Đức Ảnh ở khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu xảy ra một vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị khoảng 10 triệu đồng, trong đó có 1 chiếc điện thoại Samsung.

Cơ quan công an sau đó xác định người đang sử dụng chiếc điện thoại nói trên là Trần Mạnh Trung (tức Trung Xuân, SN 1978, trú tại phường Nam Sơn, TP Hưng Yên). Trung nghiện ma túy và thường cho một số đối tượng về nhà sử dụng ma túy, thậm chí gã còn bán, đổi ma túy cho một số đối tượng lấy tài sản trộm cắp. Liệu đây có phải manh mối tìm ra hung thủ vụ trọng án trong đêm mưa bão giữa tháng 8-2018 hay không?

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trần Mạnh Trung, cơ quan công an phát hiện ngoài số ma túy gã đang tàng trữ còn có 25 chiếc điện thoại do con nghiện mang tới bán hoặc đổi lấy ma túy để sử dụng. Trong số rất nhiều cái tên được Trung nhắc đến có một “khách hàng thân thiết” tên là Đinh Công Tráng. Cuối tháng 7-2018, Tráng có đưa cho Trung 1 chiếc iPhone Plus màu hồng để đổi ma túy.

Đây chính là chiếc điện thoại của anh Phạm Đức Hiệu trình báo mất vào ngày 17-7-2018. Cái tên Đinh Công Tráng được đưa vào tầm ngắm. Qua nguồn tin trinh sát được biết, Tráng có quan hệ xã hội phức tạp, có nhiều bạn nghiện, trộm cắp, thường tụ tập cùng nhau để sử dụng ma túy. Đặc biệt vào đêm 16, rạng sáng 17-8, Tráng có bất minh về mặt thời gian.

Chó nghiệp vụ xung trận

Huấn luyện chó nghiệp vụ giám biệt nguồn hơi

Liệu Đinh Công Tráng có phải là kẻ thủ ác đã “xuống tay” với vợ chồng anh Trường - chị Hoa? Xét thấy đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, CQĐT đã bắt tạm giam Tráng về hành vi trộm cắp tài sản. Khám xét nơi ở của Tráng, công an thu giữ được 3 dao nhọn, trong đó có 1 con có dấu vết khả nghi. Các giám định viên của Viện Khoa học hình sự xác định dấu vết này có mẫu ADN trùng với mẫu ADN của nạn nhân Hoa.

Để đảm bảo tính khách quan và củng cố chính xác các chứng cớ, Công an tỉnh Hưng Yên quyết định phải sử dụng thêm chó nghiệp vụ giám biệt mùi hơi thu được từ đôi giày gần hiện trường với các mẫu hơi thu được từ Tráng. Trung tá Hoàng Đức Thân - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (Bộ Công an) kể lại, sau khi tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định của Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị đã cử cán bộ thu 2 mẫu hơi.

Mẫu thứ nhất thu trên vật chứng là chiếc tất được gọi là mẫu hơi căn cứ, mẫu hơi thứ hai là 6 mẫu hơi so sánh. Đơn vị đã lần lượt sử dụng 5 chó nghiệp vụ với tổng số 24 lần giám biệt mùi hơi. Mặc dù qua 13 ngày mới tiếp nhận nguồn hơi, nhưng chó nghiệp vụ vẫn phản ánh sự đồng nhất mẫu hơi căn cứ từ đôi tất để lại hiện trường với mẫu hơi so sánh thu từ đối tượng Đinh Công Tráng. Trong vụ án này, giám biệt nguồn hơi là một trong những chứng cứ quan trọng cùng với kết quả ADN thu được từ con dao đã tố cáo kẻ thủ ác Đinh Công Tráng.

Qua 2 lần xét xử phúc thẩm và sơ thẩm, cuối năm 2019, Đinh Công Tráng đã bị Tòa án nhân dân 2 cấp tuyên phạt bản án tử hình và phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân số tiền gần 500 triệu đồng.