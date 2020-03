Truy "nóng" kẻ sát nhân đang tìm cách bỏ trốn sang Lào

ANTD.VN - Ngày 13-3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Tâm (SN 1988, trú tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao), để điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng Tâm cùng con dao sử dụng gây án

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thông tin: Vụ án mạng liên quan đến Nguyễn Đức Tâm xảy ra vào tối 13-2-2020. Vào thời điểm 20h30 cùng ngày, trực ban Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của người dân về việc tại quán Cafe “Hát cho nhau nghe Thanh Thảo”, ở khu 3, phường Vân Phú (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên, khiến một người tử vong.

Qua xác minh, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Thọ được biết đây là quán do chị Hoàng Thị Thanh Thảo (SN 1992, ở khu 3, xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) làm chủ. Vụ xô xát đã khiến hiện trường bị xáo trộn, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Cơ quan công an xác định ngay nạn nhân là anh Kiều Xuân C. (SN 1975, ở khu 4, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người nạn nhân có 7 vết rách ở vùng đầu, bả vai, cánh tay và ngực, trong đó có vết rách bao màng tim, động mạch chủ và tĩnh mạch chủ của tim.

Thu thập thông tin từ chủ quán và các nhân chứng, Công an tỉnh Phú Thọ nắm được 19h cùng ngày, tại quán Cafe “Hát cho nhau nghe Thanh Thảo” có 2 nhóm thanh niên vào uống bia và hát karaoke.

Nhóm thứ nhất được xác định gồm Nguyễn Đức Tâm (SN 1988), Cao Mạnh Hùng (SN 1980), đều trú tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao và Triệu Việt Anh (hay còn gọi là “Tôm”, SN 1974, ở khu 5, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì).

Nhóm thứ 2 gồm anh Kiều Xuân C. và các anh Phùng Khắc Thứ (SN 1999, ở khu 2, phường Vân Phú), Đào Văn Lưu (SN 1980, ở xã Kim Đức) cùng ở TP Việt Trì và 3 người khác... Vì quán không có phòng riêng, nên cả 2 nhóm ngồi sát nhau, vừa uống bia vừa hát.

Trong lúc uống bia, Nguyễn Đức Tâm sang bàn của anh Kiều Xuân C. mời bia. Tại đây giữa Tâm và anh Đào Văn Lưu xảy ra xô xát. Tâm bỏ về phòng trọ gần đó lấy một con dao nhọn, rồi tiếp tục trở lại quán hát. Đến khoảng 2h15 sáng hôm sau, nhóm của anh C. đứng dậy ra về.

Do không đủ tiền thanh toán nên giữa anh C. và chủ quán xảy ra cãi vã, anh Đào Văn Lưu dùng tay tát chủ quán còn anh C. xô, đẩy khiến chủ quán ngã ra sàn nhà. Thấy vậy, Tâm đã chạy ra can gián. Trong lúc giằng co, Tâm đã dùng con dao mang theo đâm nhiều nhát vào người anh Kiều Xuân C., khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Tâm giấu con dao nhọn lên mái nhà dân gần đó, rồi đi thẳng ra khu vực Ga Phù Đức, TP Việt Trì. Ban đầu, Tâm định thuê xe lên Lào Cai rồi tìm cách trốn sang Trung Quốc, nhưng sau đó chuyển hướng lên xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, vì tại đây đối tượng có quan hệ tình cảm với chị Đào Thị Thu H. và tiếp tục tìm cách trốn sang Lào.

Cũng trong thời gian này, tiến hành rà soát các phương tiện đón trả khách qua lại địa bàn tỉnh Phú Thọ sau thời điểm xảy ra vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ thu thập được thông tin khoảng 21h cùng ngày, lái xe của hãng Taxi Mai Linh chở một hành khách là nam giới, khoảng 30 tuổi, đi từ Ga Phù Đức, phường Vân Cơ, TP Việt Trì lên xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Lái xe cho biết, trên đường đi người đàn ông này có biểu hiện lo lắng, thường xuyên quan sát phía sau và giục lái xe đi nhanh. Khoảng 2h ngày 14-2, xe đến địa phận xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, người đàn ông này xuống xe trước cổng trường Tiểu học xã Chiềng Sơn và tại đây có một cô gái đợi sẵn...

Từ những thông tin do lái xe cung cấp, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định hành khách đi trên chiếc xe taxi đó chính là Nguyễn Đức Tâm. Điều đáng chú ý là địa bàn xã Chiềng Sơn tiếp giáp với xã Lóng Sập, nơi có cửa khẩu quốc tế nối với nước bạn Lào, nếu không nhanh chóng triển khai các biện pháp bắt giữ, rất có thể Tâm sẽ trốn sang Lào.

Trưa 14-2, một tổ công tác của Phòng CSHS, Công an tỉnh Phú Thọ lên đường, phối hợp với CAH Mộc Châu và lực lượng Bộ đội biên phòng tiến hành rà soát tất cả các hộ dân trên địa bàn 2 xã Chiềng Sơn, Lóng Sập và khu vực cửa khẩu.

Kết hợp giữa việc rà soát với phát động người dân tố giác tội phạm, đến 21h cùng ngày, các trinh sát được biết tại nhà chị Đào Thị Thu H. (SN 1989, ở khu 1, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu) có một nam giới lạ mặt, với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đây là ngôi nhà nằm giữa đồi chè, cách biệt hoàn toàn với các khu vực xung quanh. Bí mật tiếp cận ngôi nhà nói trên, các trinh sát phát hiện người đàn ông lạ chính là Nguyễn Đức Tâm.

Ngay lập tức, phương án bắt giữ nghi can giết người tại TP Việt Trì được triển khai, khiến Nguyễn Đức Tâm không kịp trở tay. Tại Công an tỉnh Phú Thọ, Tâm đã khai nhận dùng dao sát hại anh Kiều Xuân C., tại quán Cafe “Hát cho nhau nghe Thanh Thảo” chỉ vì mâu thuẫn nhỏ sau khi đã ngấm men bia.